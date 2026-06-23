Wall Street cierra a la baja por ola de ventas en el sector tecnológico

La Bolsa de Nueva York cerró en rojo el martes, con el sector tecnológico particularmente golpeado por las ventas de acciones para toma de ganancias y las preocupaciones sobre las astronómicas valoraciones de los principales nombres de la inteligencia artificial (IA).

El índice Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, cedió un 2,21%, el ampliado S&P 500 cayó un 1,44%, y el Dow Jones un 0,09%.

"Sin duda alguna, observamos una toma de beneficios en el sector tecnológico" después de "dos meses de fuertes ganancias", dijo a la AFP Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones.

Los fabricantes de semiconductores se encuentran bajo presión. Nombres como Micron (-13,18%), Sandisk (-13,64%), Intel (-6,14%), AMD (-5,76%), Qualcomm (-8,01%) y Nvidia (-4,15%) presentaron caídas.

"Han generado las mayores ganancias del mercado este año", indicó José Torres, de Interactive Brokes, sobre el sector clave para la construcción de nuevos centros de datos donde los modelos de IA son entrenados.

Las ganancias de Micron, que se publicarán el miércoles al cierre de la sesión, serán una prueba para el mercado según Kourkafas.

"Los participantes del mercado están cada vez más preocupados por los costos asociados con las soluciones de IA", explicó. Las dudas recaen especialmente sobre la posibilidad de rentabilizar las fuertes inversiones de los últimos años.