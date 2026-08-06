Wall Street cierra a la baja preocupada por Oriente Medio

La Bolsa de Nueva York cerró en rojo el jueves, lastrada por el repunte de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos del Tesoro ante la reaparición de las preocupaciones por la guerra en Oriente Medio.

A pesar de buenos resultados empresariales, el Dow Jones perdió un 0,85%, el índice Nasdaq cedió un 0,06% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 0,18%.

"Los inversores se preguntan sobre la solidez del fuerte repunte observado a comienzos de semana, que había sido alimentado por la percepción de avances en las negociaciones geopolíticas", estima Jose Torres, analista de Interactive Brokers.

Dos de los principales índices de la plaza estadounidense, el Dow Jones y el S&P 500, alcanzaron nuevos máximos al cierre en los últimos días gracias a la caída de los precios de la energía.

Los inversores apostaban por la conclusión de un acuerdo en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán.

Pero empiezan a "perder la paciencia", según Torres.

Irán indicó el miércoles que llegó a un acuerdo con el sultanato de Omán sobre un nuevo itinerario de tránsito para los buques en el estrecho de Ormuz, sobre el que ambos tienen costa.

Varios medios han mencionado la instauración de un derecho de paso para los buques, algo que rechaza Estados Unidos.

El presidente Donald Trump había prometido que el estrecho de Ormuz reabriría "muy pronto". De lo contrario, Irán sería golpeado "muy duramente", advirtió.

La tensión aumentó en el mercado petrolero el jueves, y los precios subieron en torno a un 3%.

La temporada de resultados, por otra parte, sigue en pleno apogeo.

El mercado se mostró particularmente severo el jueves.

Pese a un trimestre mejor de lo esperado, el especialista en chips de memoria SanDisk cayó un 6,81% y su competidor Western Digital, un 13,03%.

Sus previsiones fueron consideradas demasiado modestas.

Wall Street espera ahora la publicación, el viernes, de las cifras oficiales de empleo para el mes de julio.

Estos datos aportarán luz sobre el estado del mercado laboral en Estados Unidos y sobre eventuales decisiones del banco central (Fed) sobre sus tasas de interés.