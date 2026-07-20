Wall Street cierra a la baja y opta por la prudencia

La Bolsa de Nueva York cerró el lunes con una ligera baja en una sesión marcada por turbulencias geopolíticas y un repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro, antes de una nueva oleada de resultados empresariales.

El Dow Jones perdió un 0,59%, el índice Nasdaq retrocedió un 0,05% y el S&P 500 cedió un 0,19%.

"La falta de datos económicos importantes esta semana hace que toda la atención de los inversionistas se centre en los resultados y la geopolítica", resumió José Torres, de Interactive Brokers.

Irán afirmó el lunes que enfrenta una "guerra total" con EE.UU., que ha bombardeado gran parte de su territorio en el noveno día consecutivo de hostilidades de una intensidad inédita desde el alto el fuego de abril.

Teherán también ha reforzado su control sobre el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos.

Estos últimos acontecimientos han disparado el costo de la deuda soberana, considerado un termómetro de las perspectivas inflacionistas.

Hacia las 20:15 GMT, el rendimiento de los bonos del Estado estadounidense se situaba en 4,59%, frente al 4,55% al cierre del viernes.

Las cotizaciones del petróleo han subido un 16% en poco más de una semana.

"El mercado parece estar un poco preocupado", señaló a la AFP Patrick O'Hare, analista de Briefing.com. "La subida de las tasas y el encarecimiento del combustible frenan el interés por los valores sensibles a la coyuntura económica", apuntó Torres.

De ahí las importantes pérdidas del Dow Jones en comparación con los otros grandes índices estadounidenses.