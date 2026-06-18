Wall Street cierra al alza, aliviada por la firma del acuerdo EE.UU.-Irán

La Bolsa de Nueva York cerró en positivo el jueves, en vísperas de un día festivo, mientras los inversores celebraban la firma del memorando de acuerdo entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El índice Nasdaq avanzó un 1,91%, el índice amplio S&P 500 ganó un 1,09% y el Dow Jones subió un 0,14%.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán "está en el origen de un fuerte repunte en Wall Street", resume José Torres, de Interactive Brokers.

Washington anunció el jueves el levantamiento de los bloqueos de los puertos iraníes, y varios buques pudieron cruzar el estrecho de Ormuz, un paso marítimo esencial para el comercio de hidrocarburos.

Según el acuerdo, el tráfico de buques comerciales en Ormuz quedará plenamente restablecido en un plazo de 30 días, una vez que se haya desminado el estrecho.

Esta información alivia en parte los temores inflacionistas, pero algunos analistas se mantienen alertas.

Para los expertos de Argus Media, podrían pasar entre cuatro a seis meses antes de recuperar los volúmenes de exportación de crudo anteriores a la guerra.

La subida de los índices refleja también una tendencia a la búsqueda de oportunidades tras la fuerte corrección del día anterior, observa Patrick O’Hare, de Briefing.com.

"El mercado atravesó turbulencias ayer, provocadas por un nuevo giro de la Reserva Federal", añade José Torres.

Sin sorpresa, la institución monetaria estadounidense decidió el miércoles mantener sus tipos de interés.

Sin embargo, el organismo sugirió que podría producirse un endurecimiento monetario de aquí a finales de año, lo que provocó una caída de los índices en Wall Street y un repunte de los rendimientos de los bonos soberanos.

Por otro lado, el precio de la acción del gigante aeroespacial SpaceX (-3,56% a 158 dólares) cerró en rojo por segunda sesión consecutiva, casi una semana después de un histórico debut en bolsa.

"Se trata de un retroceso normal tras el vertiginoso ascenso del valor", estima Patrick O’Hare.

Pese a esta fuerte caída, el grupo de Elon Musk sigue acumulando un alza de alrededor del 37% desde su salida a bolsa el viernes.

La bolsa estadounidense cerrará el viernes para conmemorar el Juneteenth, día festivo que celebra el final de la esclavitud en Estados Unidos.