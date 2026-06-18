Cómo calcular el consumo eléctrico de los electrodomésticos en EE.UU. en tres pasos

El consumo de electricidad en una vivienda puede variar de acuerdo con la cantidad de equipos conectados, las horas de funcionamiento y las tarifas aplicadas por la empresa proveedora en Estados Unidos. Por ese motivo, distintos organismos públicos y entidades educativas impulsan herramientas para que los usuarios comprendan cuánto gastan sus electrodomésticos.

Los tres pasos para calcular el consumo eléctrico en EE.UU.

De acuerdo con el Departamento de Energía de EE.UU., uno de los métodos más utilizados consiste en calcular el uso energético de cada aparato a partir de la potencia que demanda y el tiempo durante el cual permanece encendido. Con esa información es posible estimar el impacto en la factura de luz.

La medición también permite detectar dispositivos que demandan energía cuando aparentemente están apagados, un fenómeno conocido como consumo en espera o carga fantasma, que puede incrementar el gasto mensual.

Para entender el impacto en la factura, se deben seguir estos tres pasos principales:

Identificar el vataje del aparato y el tiempo de uso diario: el vataje (vatios o W) suele estar impreso en una etiqueta en la parte posterior o inferior del equipo , o en el manual del usuario. Luego, se debe estimar cuántas horas al día funciona, ya sea mediante un cálculo aproximado o al llevar un registro de uso.

el vataje (vatios o W) suele estar , o en el manual del usuario. Luego, se debe funciona, ya sea mediante un cálculo aproximado o al llevar un registro de uso. Calcular el consumo diario en kilovatios-hora (kWh) : una vez que se tengan los vatios y las horas, se debe utilizar la fórmula para convertir la energía a la unidad que utilizan las empresas eléctricas: (vataje × horas de uso al día) ÷ 1000 = consumo diario en kWh. Si una televisión consume 135 vatios y se usa cuatro horas al día, el cálculo sería (135 × 4) ÷ 1000 = 0,54 kWh diarios.

: una vez que se tengan los vatios y las horas, se debe utilizar la fórmula para convertir la energía a la unidad que utilizan las empresas eléctricas: (vataje × horas de uso al día) ÷ 1000 = consumo diario en kWh. Si una televisión consume 135 vatios y se usa cuatro horas al día, el cálculo sería (135 × 4) ÷ 1000 = 0,54 kWh diarios. Determinar el consumo total y el costo: multiplicar el consumo diario de kWh por la cantidad de días que se utiliza el aparato en un periodo determinado (por ejemplo, 30 días para un mes o 365 para un año). Para conocer el costo real en la factura, se debe multiplicar el total de kWh obtenidos por la tarifa eléctrica por kWh que cobra el proveedor.

El organismo energético estadounidense recomienda utilizar el valor tarifario que figura en la factura local, ya que los precios pueden variar entre estados, ciudades y compañías distribuidoras.

Para cálculos estimados de consumo en el hogar, el Departamento de Energía a menudo utilizan una tarifa de referencia de 11 centavos por kWh en sus ejemplos ilustrativos Imagen creada con IA

Cuál es el precio promedio de la electricidad en EE.UU.

Según los datos de marzo de 2026 de la Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés), el precio promedio de la electricidad en Estados Unidos varía significativamente según el sector y la ubicación:

Sector residencial: 18,56 centavos por kWh .

. Sector comercial: 13,92 centavos por kWh .

. Sector industrial: 8,58 centavos por kWh .

. Sector de transporte: 17,83 centavos por kWh.

En este caso conviene revisar la tarifa local que figura en la factura eléctrica o en la herramienta de la empresa proveedora. La EIA publica valores por estado y por sector, por lo que las tarifas residenciales, comerciales, industriales y de transporte pueden variar de manera considerable.

Herramientas para medir el uso de energía en el hogar

Además de los cálculos manuales, existen medidores individuales que se conectan entre el tomacorriente y el electrodoméstico. Estos dispositivos muestran en tiempo real la energía utilizada y registran el consumo acumulado.

Los monitores también permiten identificar el gasto de aparatos que demandan electricidad aun cuando no están en funcionamiento. Algunos modelos incluyen la opción de ingresar la tarifa eléctrica para estimar el costo de uso.

Para un análisis más amplio, se encuentran disponibles sistemas de monitoreo que se instalan en el panel eléctrico de la vivienda.

Estos equipos recopilan información de distintos circuitos y permiten seguir los datos desde computadoras o teléfonos móviles.

Estos son sistemas más complejos que se instalan habitualmente en el panel de interruptores principal SHUTTERSTOCK - Shutterstock

Qué información aportan las etiquetas EnergyGuide y Energy Star

Al momento de adquirir un electrodoméstico, las etiquetas de eficiencia energética ofrecen datos sobre el comportamiento esperado del producto.

Una de ellas es EnergyGuide, que informa el consumo anual estimado y el costo de operación.

Esta referencia también permite comparar modelos similares antes de realizar una compra. De esa manera, los consumidores pueden evaluar cuánto demandará cada equipo durante su vida útil.

Por otro lado, el sello Energy Star identifica productos que cumplen parámetros de eficiencia energética superiores a los estándares mínimos establecidos. Su presencia puede servir como criterio adicional al momento de elegir un aparato.