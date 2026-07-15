Wall Street cierra al alza impulsada por datos de inflación en EE.UU.

La bolsa de Nueva York cerró al alza el miércoles impulsada por los últimos datos de inflación en EE.UU., que alejan por ahora la perspectiva de una subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

El Dow Jones ganó un 0,29%, el índice Nasdaq avanzó un 0,62% y el S&P 500 cerró con un alza del 0,4%.

El índice de precios al productor (IPP) de EE.UU. bajó en junio respecto al mes anterior, lo que refleja la caída de los precios de la energía en medio de la esperanza de una solución al conflicto en el Medio Oriente, según datos oficiales.

El informe se dio a conocer poco después de que se conociera el índice de precios al consumidor (IPC), que subió menos de lo esperado.

"Creo que el mercado se sintió reconfortado hoy por el informe del IPP (...) que siguió al informe del IPC de ayer, también favorable para el mercado", dijo Patrick O'Hare, analista de Briefing.com.

El economista Samuel Tombs, de Pantheon Macroeconomics, dijo que el informe de inflación de EE.UU. este miércoles fue "en general tranquilizador".

"Pero la gran pregunta de en qué medida el aumento de los precios de la energía se traslada a los precios al consumidor tardará varios meses más en responderse", advirtió en una nota.