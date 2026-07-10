Wall Street cierra al alza impulsada por debut triunfal de SK Hynix

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el viernes, impulsada por el exitoso debut del fabricante surcoreano de chips de memoria SK Hynix, que relega las preocupaciones geopolíticas a un segundo plano.

El índice Nasdaq —que agrupa a los grandes nombres tecnológicos— avanzó un 0,29%, el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,42% y el Dow Jones progresó un 0,29%.

"Esta semana nos ha vuelto a recordar que, aunque la geopolítica acapare la atención, es la inteligencia artificial la que marca el rumbo" del mercado, comentó a la AFP Angelo Kourkafas, de Edward Jones.

Los inversores dieron el viernes una acogida entusiasta a SK Hynix en su primer día de cotización en la Bolsa de Nueva York. Su título se disparó un 12,76%, hasta 168,01 US$, tras haber llegado a mostrar una subida de hasta el 18,8% durante la jornada.

La empresa de Icheon (sureste de Seúl), que ya cotiza en la Bolsa de Seúl, recaudó 26.500 millones de dólares con esta operación.

Es la segunda más importante de la historia, tras la salida a bolsa del gigante estadounidense aeroespacial SpaceX en junio.

"Esto atenúa algunas inquietudes relacionadas con el sector de la IA", como "las dudas sobre el carácter cíclico del sector de los semiconductores y el retorno de la inversión", señaló Kourkafas.

Los otros grandes nombres de los chips cerraron con resultados dispares: Nvidia subió (+4,03%), al igual que AMD (+2,04%) y Texas Instruments (+0,95%), mientras que Intel perdió un 2,40% y Broadcom, un 0,28%.

En paralelo, "los inversores siguen de cerca la evolución de la situación geopolítica" y confían en una desescalada entre Washington y Teherán, señalan los analistas de Briefing.com.