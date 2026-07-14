Wall Street cierra al alza, impulsada por la moderación de la inflación en EE.UU.

La bolsa de Nueva York cerró al alza el martes, impulsada por datos de inflación mejores de lo esperado en EE.UU., en un contexto de sólidos resultados trimestrales para el sector financiero.

El índice Nasdaq subió un 0,90%, el índice S&P 500 ganó un 0,38% y el Dow Jones subió un 0,02%.

"Hoy hemos tenido buenos datos sobre la inflación, (...) lo que ha gustado mucho a los inversores", dijo a la AFP Peter Cardillo, analista de Spartan Capital Securities.

El índice de precios al consumo (CPI) se moderó al 3,5% interanual en junio en EE.UU., frente al 4,2% del mes anterior, gracias sobre todo al descenso del precio de la gasolina.

Es claramente mejor de lo que esperaban los analistas.

Estas cifras "podrían permitir a la Fed (banco central estadounidense, ndlr) abstenerse de subir sus tasas en la reunión prevista a finales de mes", explicó Bill Adams, de Fifth Third Commercial Bank.

Sin embargo, los analistas siguen en guardia ahora que se han reanudado las hostilidades en Medio Oriente.

Los precios del petróleo han repuntado, lo que hace prever posibles repercusiones sobre los precios en los próximos meses.

"La Fed tendrá que esperar otras buenas noticias para evitar nuevas subidas de los tipos de interés hasta finales de año", considera Bill Adams.

Los bancos JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Citigroup registraron un aumento de sus ganancias en el segundo trimestre de 2026 con relación a igual período del año pasado, de acuerdo con sus resultados publicados este martes.