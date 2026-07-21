Wall Street cierra al alza impulsado por los semiconductores

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el martes, estimulada por el entusiasmo con los grandes nombres de los semiconductores y relegando a un segundo plano las incertezas geopolíticas.

El Dow Jones subió un 0,74%, el Nasdaq ganó un 1,29% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,89%.

"Estamos presenciando un repunte generalizado impulsado por el apetito por el riesgo", fomentado en particular por "los semiconductores", resume José Torres, de Interactive Brokers.

El sector atravesó periodos de turbulencias en los últimos meses debido a las preocupaciones sobre las enormes inversiones dedicadas a la inteligencia artificial (IA) y su rentabilidad.

"Pero el mercado parece dispuesto a intentar, una vez más, impulsar los valores del sector", señala Patrick O'Hare, de Briefing.com.

En este contexto, el gigante Nvidia ganó un 1,97%, Broadcom subió un 2,21%, AMD se disparó un 8,11% y Micron, un 12,17%.

"Se espera que el sector tecnológico registre un alza del 61% en sus beneficios con respecto al año anterior, mientras que el de los semiconductores debería experimentar un avance del 140%", dice Sam Stovall, analista de CFRA.

Wall Street pareció hacer caso omiso del nuevo aumento de los precios del petróleo, mientras el conflicto en Oriente Medio continúa.

"Estas tensiones inquietan a los analistas del sector energético y a los observadores del mercado de deuda, que temen, por una parte, una escasez de oferta y, por otra, subidas de tipos por parte de la Fed (el banco central estadounidense) asociadas a expectativas de inflación más elevadas", explica Torres.