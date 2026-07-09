Wall Street cierra al alza, lejos de la incertidumbre geopolítica

La Bolsa de Nueva York cerró en verde el jueves, aprovechando la distensión de los precios del petróleo y de los temores inflacionistas, así como un impulso favorable para los activos tecnológicos.

El Dow Jones subió un 0,27%, el Nasdaq avanzó un 1,30% y el S&P 500 ganó un 0,81%.

El analista de FHN Financial, Christopher Low, comentó a la AFP que el mercado bursátil "reacciona como se esperaría en caso de un alto el fuego duradero, y no ante la continuación de la guerra" en Oriente Medio.

Los nuevos enfrentamientos entre EE.UU. e Irán son los más intensos desde la firma a mediados de junio de un protocolo de acuerdo que ratificó la tregua de abril.

El presidente Donald Trump aseguró que, para él, ese alto el fuego se había "terminado", aunque dejó la puerta abierta a que sus negociadores continúen las conversaciones.

Tras dos sesiones al alza, los precios del petróleo volvieron a bajar el jueves. A raíz de ello, disminuyó la presión sobre los costos de la deuda, que sirven como indicador de las perspectivas de inflación.

Hacia las 20:20 GMT, el rendimiento del bono estadounidense a diez años se situaba así en el 4,55%, frente al 4,58% del día anterior al cierre.

Low destacó "la magnitud del aumento de la producción petrolera fuera del Golfo" desde el inicio de la guerra, lo que hace que cualquier perturbación en la región sea menos perjudicial que antes.

Solo en EE.UU., las exportaciones acumuladas de crudo y productos petroleros se dispararon un 25% entre enero y abril, según datos de la Eia.

En este contexto, el sector tecnológico, "muy sensible a los tipos de interés" porque se apoya en gigantescas inversiones financiadas con deuda, "tuvo un muy buen día", agregó Low.

Un avance que es aún más notable porque se produjo sin el respaldo de los gigantes de la tecnología, señaló José Torres, analista de la plataforma Interactive Brokers.

Fueron los semiconductores los que lideraron el alza, con ejemplos como SanDisk (+7,59%), AMD (+5,67%) o Qualcomm (+2,44%).