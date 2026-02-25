Wall Street cierra al alza, optimista antes de resultados de Nvidia

La Bolsa de Nueva York cerró en terreno positivo el miércoles, con la expectativa entre los inversores de que los resultados trimestrales de Nvidia vuelvan a impulsar el entusiasmo por la inteligencia artificial (IA)

El índice Dow Jones subió un 0,63%, el Nasdaq avanzó un 1,26% y el ampliado S&P 500 ganó un 0,81%

"Este es claramente un mercado que muestra cierto optimismo", dijo a la AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com

"Los inversores se abalanzan sobre las acciones tecnológicas", agregó José Torres, de Interactive Brokers

Por segunda jornada consecutiva, las compañías megacapitalizadas así como los desarrolladores de software han recuperado fuerza, un respiro en medio de las preocupaciones provocadas por la IA

Apple ganó un 0,77%, Meta un 2,25%, Palantir subió un 4,15% y CrowdStrike un 3,73%

"Los resultados financieros publicados (...) por Nvidia serán cruciales" para determinar si continúa el impulso, añadió Torres

Los inversores "especulan que los resultados y las perspectivas serán probablemente buenos", aseguró O'Hare

"El riesgo es que Nvidia no esté a la altura" y, en ese caso, "el mercado sabrá cómo afrontarlo"

La Bolsa de Nueva York también fue impactada por el discurso del estado de la Unión del presidente Donald Trump el martes por la noche, en el que dijo que "la inflación [estaba] cayendo" y que "los ingresos [estaban] subiendo rápidamente"

El mandatario "intentó generar más optimismo" sobre la salud de la principal economía del mundo, de acuerdo con Torres