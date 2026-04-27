Wall Street cierra casi sin cambios al inicio de una semana intensa en EEUU

La Bolsa de Nueva York cerró este lunes casi sin cambios, en el inicio de una semana con muchos resultados de empresas, entre ellas los gigantes tecnológicos, y una nueva reunión de la Reserva Federal (Fed) estadounidense.

El Dow Jones cedió 0,13%. Los índices Nasdaq (+0,20%) y S&P 500 (+0,12%) registraron nuevos récords, en la estela de sus cierres del viernes.

Los inversores optaron por esperar la ola de resultados trimestrales que se conocerán durante la semana.

"Hasta ahora, la temporada de resultados ha sido relativamente sólida", dijo a la AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments, sobre el optimismo en Wall Street.

Algunos resultados ya fueron recibidos con gran entusiasmo: la acción de Intel subió más de 23% el viernes.

"El mercado le está dando a las compañías el beneficio de la duda", dijo Sarhan.

Entre el miércoles y el jueves Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta y Apple serán observadas muy de cerca.

En el frente macroeconómico, los inversores se preparan para las decisiones de esta semana de una larga lista de bancos centrales, incluidos la Fed y el Banco Central Europeo.

Se espera que mantengan sus tipos, pero las declaraciones de los responsables de la política monetaria serán seguidas con atención, en particular sobre los riesgos inflacionarios por el conflicto en Medio Oriente.