Wall Street cierra con fuerte alza y récord del Dow Jones tras acuerdo EE.UU.-Irán

La Bolsa de Nueva York cerró con una fuerte alza el lunes, impulsada por el anuncio de un acuerdo de paz entre Washington y Teherán, que hace prever una pronta reanudación de los flujos petroleros en el estrecho de Ormuz

El Dow Jones terminó en un nuevo máximo al cierre, con una ganancia del 0,92% hasta los 51.671,03 puntos

El índice Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, se disparó un 3,07%, y el índice amplio S&P 500 avanzó un 1,65%

"Reina el entusiasmo en Wall Street", ahora que Irán y Estados Unidos acordaron poner fin a casi cuatro meses de guerra, explicó a la AFP Peter Cardillo, analista de Spartan Capital Securities

Se han publicado pocos detalles oficialmente, pero el presidente Donald Trump declaró el lunes que el estrecho de Ormuz, esencial para el comercio mundial de petróleo, estará "completamente abierto" el viernes 7 de abril, día previsto para la ceremonia de firma del acuerdo en Ginebra

Esta noticia provocó una caída de casi el 5% en los precios del petróleo, dado que aproximadamente una quinta parte del crudo mundial transita por este paso marítimo. Ormuz fue bloqueado por Irán tras los primeros bombardeos estadounidenses e israelíes, a fines de febrero

Pero varios observadores muestran cautela y consideran que la reanudación del tráfico podría llevar tiempo, especialmente debido a las operaciones de desminado del estrecho

"Harán falta unas semanas, incluso hasta un mes, para que los flujos vuelvan a alrededor de la mitad de su nivel anterior a la guerra", estima Gregory Brew, analista de Eurasia Group

Por ahora, la tendencia al alza es generalizada, con "un sólido desempeño de los gigantes tecnológicos", señalan los analistas de Briefing.com

Tras una espectacular salida a bolsa el viernes, el gigante del espacio SpaceX siguió con la misma racha

La empresa del multimillonario Elon Musk se disparó un 19,60%, hasta los 192,50 dólares, impulsando su valoración a más de 2,5 billones de dólares, es decir, casi tanto como Amazon

La caída de los precios del petróleo benefició a las compañías aéreas: United Airlines subió un 3,85%, Delta Air Lines un 1,22%, Alaska Air Group un 3,72% y American Airlines un 3,20%

Por el contrario, los gigantes petroleros retrocedieron, como Exxon Mobil (-4,13%), Chevron (-3,64%) y ConocoPhillips (-4,00%)