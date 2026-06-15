Encuestas actualizadas en Colombia: quién gana la presidencia el domingo entre Cepeda y de la Espriella

Faltan solo seis días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que tendrá lugar el domingo 21 de junio en Colombia, y Abelardo de la Espriella llega como favorito en las últimas encuestas. El candidato de Defensores de la Patria ganó la primera vuelta del 31 de mayo frente a Iván Cepeda y busca suceder a Gustavo Petro a partir del 7 de agosto.

Encuestas en Colombia: qué muestran los últimos sondeos para la presidencia

La elección entra en su etapa decisiva con la votación ya habilitada para los colombianos residentes en el exterior y con una caída del voto en blanco y de los indecisos en los sondeos publicados durante las últimas semanas.

Según una encuesta de AtlasIntel publicada por la revista Semana, de la Espriella obtiene el 52,4% de los votos válidos frente al 44,4% de Iván Cepeda.

El estudio se realizó entre el 9 y el 11 de junio sobre una muestra de 2992 personas entrevistadas en Colombia. El margen de error informado es del 2% y el nivel de confianza alcanza el 95%. La tendencia coincide con otros sondeos difundidos durante la campaña. Guarumo y Ecoanalítica ubican a de la Espriella con el 52,6% de la intención de voto frente al 45% de Cepeda.

Presidencia de Colombia: qué dicen Polymarket y los mercados de predicción

Las encuestas no son el único indicador seguido durante la campaña. Según Polymarket, de la Espriella tiene un 90% de probabilidades de ganar la segunda vuelta presidencial, frente al 11% de Cepeda.

Aunque estas plataformas no reemplazan a las encuestas tradicionales, son utilizadas para medir expectativas sobre distintos acontecimientos políticos y económicos.

En esta combinación de fotos aparecen los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella, a la izquierda, el 6 de mayo de 2026, e Iván Cepeda el 31 de mayo de 2026, en Bogotá, Colombia. (AP Foto) AP

Segunda vuelta en Colombia: la votación en el exterior

La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó la votación para los colombianos residentes en el exterior en los consulados y puestos autorizados antes de la jornada electoral del 21 de junio.

El organismo también informó que para la segunda vuelta se mantiene el mismo orden de ubicación de las fórmulas presidenciales definido mediante sorteo para la primera vuelta.

La tarjeta electoral presenta en la primera casilla a Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué Vivas, mientras que en la segunda aparece la fórmula integrada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

Los últimos estudios también registran una disminución del voto en blanco y de los electores indecisos respecto de las semanas previas:

AtlasIntel : 52,4% para Abelardo de la Espriella y 44,4% para Iván Cepeda.

: 52,4% para Abelardo de la Espriella y 44,4% para Iván Cepeda. Guarumo y Ecoanalítica : 52,6% para de la Espriella y 45% para Cepeda.

: 52,6% para de la Espriella y 45% para Cepeda. Polymarket: 90% de probabilidades para de la Espriella y 11% para Cepeda.

PolyMarket consigna como ganador a de la Espriella PolyMarket

Los datos de AtlasIntel evidencian diferencias entre las distintas regiones de Colombia. Uno de los principales bastiones de De la Espriella aparece en la Región Central, integrada por Antioquia y el Eje Cafetero, donde registra un 64,9% de intención de voto frente al 26,5% de Cepeda.

La mayor diferencia entre ambos candidatos se observa en esa zona del país, una de las regiones con mayor peso electoral fuera de Bogotá. La votación del 21 de junio define quién reemplaza a Gustavo Petro en la presidencia y gobierna Colombia durante los próximos cuatro años.