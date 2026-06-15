Es argentino y confesó que mintió para ingresar a Estados Unidos: “Tenía $7500 y dije que eran dólares”

Alejo Ciganotto, un joven argentino que emprendió una travesía terrestre y marítima desde Buenos Aires hasta Estados Unidos para asistir a la Copa del Mundo 2026, contó que utilizó información falsa sobre sus recursos económicos para ingresar al país norteamericano. En una entrevista con Sebastián “El Pollo” Vignolo para ESPN, el creador de contenidos relató cómo fue su travesía para presenciar “el último Mundial de Messi”.

Alejo Ciganotto: la mentira sobre sus fondos para poder ingresar a Estados Unidos

A pesar de enfrentar dificultades económicas, su itinerario abarcó 14 países, incluidos Argentina y Estados Unidos, con recursos que recibía mediante donaciones en vivo de sus seguidores. Sin embargo, según explicó, llegó a la frontera de EE.UU. con poco dinero.

El argentino que ingresó a EE.UU. mintiendo

“Mi familia me decía: ‘No, no te van a dejar entrar en EE.UU.’ porque yo salí con 400 dólares nada más“, relató Ciganotto en diálogo con ESPN. "Entré a EE.UU. mintiendo, no tengo que decirlo, pero bueno, entré con US$250 y mostré la cuenta de Mercado Pago donde tenía $7500 (pesos) y dije que eran dólares”, señaló.

El creador de contenidos logró arribar a Kansas City, ciudad donde la selección argentina se hospeda y disputará su primer partido por el Mundial 2026. En otra entrevista, aseguró que antes de planear el viaje no contaba ni siquiera con pasaporte argentino.

“Me saqué el pasaporte para poder hacer el trámite de la visa. Fui a hacer la la entrevista y tuve que meter un poco de chamuyo ahí. Me aprobaron la visa", contó al medio Rosario 3. “Tuve que chamuyar en un montón de fronteras, en Panamá, en Honduras, pero pude llegar, pude llegar. Acá estamos”, agregó.

Alejo Cigamotto cuenta cómo fue su travesia al Mundial 2026

Cómo financió Alejo Ciganotto su viaje de Buenos Aires a Kansas City

El viajero comenzó su recorrido con alrededor de US$400 y cubrió sus gastos diarios mediante aportes de seguidores en redes sociales. A través de transmisiones en vivo, recibía pequeñas donaciones que utilizaba para comer, pagar el transporte y alojamiento.

Ciganotto explicó que gran parte de sus ingresos durante el trayecto provinieron de usuarios de TikTok. Como forma de agradecimiento, seguía en la plataforma a quienes colaboraban económicamente con el proyecto.

En distintos momentos reconoció haber atravesado dificultades financieras. Según su relato, hubo jornadas en las que contaba con muy poco dinero y extendía las transmisiones durante varias horas para reunir los recursos necesarios para continuar su recorrido.

“En EE.UU. los hospedajes son caros, pero todo el tiempo muchos latinos que viven acá me ofrecieron lugar para quedarme. Bueno, alguna de las noches me quedé en la estación de servicio, despierto todo el día. Trabajando”, dijo a ESPN.

La ruta de 14 países de Alejo Ciganotto rumbo al Mundial 2026

“Este año voy al último mundial de Messi (15.000km)“, detalló el creador de contenidos en sus redes sociales. El recorrido de Alejo Ciganotto incluyó el paso por 14 países del continente americano.

La ruta comenzó en Argentina y continuó por Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Posteriormente cruzó Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México antes de ingresar a territorio estadounidense.

A lo largo del trayecto combinó caminatas, viajes a dedo y distintos medios de transporte disponibles. Su objetivo era llegar a tiempo para el inicio del Mundial 2026 y presenciar los partidos de la Selección Argentina.

“Mi objetivo era todo caminando haciendo tipo mochilero. En Oklahoma venía de tres días sin dormir y quería llegar al partido de Argentina asi qué me tomé un micro a la noche de cuatro horas para llegar acá (Kansas City)“, relató Ciganotto.

El argentino que llegó a EE.UU. a pie consiguió entrada para ver a Argentina contra Austria

Quién es Alejo Ciganotto, el hincha argentino nominado por la FIFA

Ciganotto tiene 23 años, es oriundo de San Martín, provincia de Buenos Aires, y se hizo conocido por sus viajes vinculados al fútbol. En 2025, fue nominado por la FIFA al premio The Best en la categoría destinada a reconocer a los aficionados.

Su vínculo con el deporte está ligado a Racing Club, equipo al que siguió en diferentes competencias mediante extensos recorridos por tierra por distintos países de Sudamérica.

Su nueva travesía rumbo al Mundial 2026 también estuvo relacionada con un objetivo personal: llegar a tiempo para ver a Lionel Messi en lo que considera su última participación mundialista con la selección argentina.

Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026

La selección argentina integra el grupo J del Mundial 2026 y disputará sus encuentros de la primera fase en EE.UU. El debut está programado para el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City.

Luego enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio, también en esa ciudad.

Ciganotto reveló que un seguidor residente en EE.UU. le regaló una entrada para presenciar uno de los partidos de Argentina, un hecho que consideró parte de la meta alcanzada tras completar su recorrido por el continente.

“Tengo entrada para Argentina contra Austria. Un seguidor que es estadounidense que miró todo mi viaje e hincha por Argentina me invitó”, informó el creador de contenidos en su Instagram. “Qué ganas de llorar, estoy super contento. Es como un viaje cumplido, voy a poder ir a la cancha y ver a Messi en un mundial”, agregó.