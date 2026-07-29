Wall Street cierra con fuerte caída tras statu quo de la FED

La Bolsa de Nueva York cerró con una fuerte caída el miércoles, después de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) optara por mantener sin cambios sus tasas de interés.

El Dow Jones bajó un 2,19%, el índice Nasdaq retrocedió un 1,74% y el índice ampliado S&P 500 perdió un 1,52%, en un contexto al que se suma una nueva disparada de precios del petróleo.

Por otra parte, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años alcanzó el miércoles su nivel más alto desde 2007, impulsado por temores inflacionistas.

Hacia las 20.20 GMT, estos bonos de largo plazo pagaban 5,22%. El martes, el rendimiento se ubicaba en 5,09%, que se comparaba con 4,61% antes de los primeros bombardeos israeloestadounidenses a Irán, a finales de febrero.