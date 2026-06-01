Wall Street cierra con triple récord en los 3 principales índices

La Bolsa de Nueva York terminó el lunes con un triple récord por cuarta vez consecutiva, ya que el entusiasmo por la inteligencia artificial (IA) eclipsó la falta de progreso en las negociaciones en Medio Oriente

El Dow Jones ganó un marginal 0,09% hasta 51.078,88 puntos, el Nasdaq avanzó un 0,42% hasta 27.086,81 puntos y el S&P 500 subió un 0,26% hasta 7599,96 puntos

"El mercado no parece preocupado por las tensiones geopolíticas (...) pese a los riesgos inflacionarios y de ralentización de la economía ligados al conflicto", dijo José Torres, de Interactive Brokers

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que las conversaciones con Irán avanzaban con rapidez, a pesar de que la agencia de noticias iraní Tasnim informó de que Teherán había detenido las negociaciones en protesta por la ofensiva de Israel en el Líbano

Esas declaraciones dispararon el precio del petróleo

Pero, a pesar de las presiones inflacionarias, "los inversores parecen no cansarse" del actual repunte del mercado, dijo a la AFP Christopher Low, de FHN Financial

Y una vez más el lunes, pusieron los ojos en las acciones tecnológicas

El boom llegó por el anuncio de Nvidia de nuevos procesadores para portátiles con sistema Windows, para modernizar los dispositivos en la era de la IA

El gigante de los chips ganó un 6,26% hasta 224,36 US$ por acción. Microsoft creció un 2,28% hasta los 460,52 US$ por título

También crecieron los fabricantes de ordenadores Dell (+10,74%) y HP (+3,34%), y otros grandes nombres tecnológicos como Oracle (+9,87%) y Micron (+6,56%)