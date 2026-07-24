Wall Street cierra dispar, entre el retroceso del petróleo y la debilidad del sector de semiconductores

La Bolsa de Nueva York cerró dispar el viernes, en una jornada en la que la fuerte caída del petróleo no logró compensar la debilidad del sector de los semiconductores, uno de los pesos pesado del mercado estadounidense.

El Dow Jones ganó un 0,45%, el índice Nasdaq retrocedió un 0,64% y el índice ampliado S&P 500 se mantuvo estable (+0,05%).

A lo largo de la semana, "los mercados se han mostrado sensibles a la actualidad geopolítica, pero al mismo tiempo hemos observado numerosas reacciones excesivas en ambos sentidos", comentó a la AFP Angelo Kourkafas, de la firma de inversión Edward Jones.

Mientras que el mercado petrolero mostró el jueves fuertes signos de preocupación por la navegación en el mar Rojo, llevando las cotizaciones a niveles no vistos desde mayo, el viernes matizó este juicio.

Los precios del barril de crudo retrocedieron así más de un 3%. Esto fue suficiente para aliviar ligeramente la presión sobre los costos de endeudamiento en Estados Unidos.

El Dow Jones, que agrupa valores tradicionales como los industriales, se perfila como ganador de la sesión.

El Nasdaq, por su parte, mostró un peor comportamiento debido a una nueva caída de los fabricantes de semiconductores.

Nvidia retrocedió un 0,92%, AMD un 3,29% y Micron un 6,99%.

Esto se debe en particular a la fría acogida que tuvieron los resultados del gigante de los microprocesadores Intel (-7,89%), pese a unas cifras que superaron las expectativas y a una revisión al alza de su previsión de facturación para el trimestre en curso.

"La corrección del sector tecnológico tiene múltiples vertientes (...) pero en términos generales coincide con un mercado sorprendido por el recrudecimiento del conflicto" en Oriente Medio en las últimas semanas, estima John Belton, de la firma Gabelli Funds.

La reunión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense (Fed) de la semana que viene será analizada no tanto por su decisión sobre las tasas de interés -se da ampliamente por hecho que se mantendrán-, sino por cualquier pista sobre los riesgos inflacionistas.