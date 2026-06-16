Wall Street cierra dispar entre Medio Oriente y la reunión de la Fed

La Bolsa de Nueva York cerró sin una tendencia clara, con los inversores prudentes ante la firma de un memorándum el viernes para poner fin a la guerra de Oriente Medio, y a la espera de los resultados de la reunión de la Reserva Federal.

El Dow Jones (+0,64%) logró este martes, por segunda sesión consecutiva, registrar un récord al cierre, en 52.001,64 puntos.

Pero el índice Nasdaq –donde se concentran los valores tecnológicos– y el índice ampliado S&P 500 cerraron ambos en rojo, al perder respectivamente un 1,15% y un 0,57%.

"Observamos cierta rotación" fuera del sector tecnológico tras fuertes subidas, explicó a la AFP Patrick O’Hare, de Briefing.com.

"Es normal que los mercados quieran consolidar sus ganancias después de varias jornadas al alza", coincidió Steve Sosnick, de Interactive Brokers.

"Más aún cuando todavía estamos tratando de comprender qué contiene exactamente el acuerdo" anunciado entre Estados Unidos e Irán.

Los dos países firmarán el viernes en Suiza su protocolo de acuerdo para poner fin al conflicto en Medio Oriente. Esto marcará el inicio de dos meses de negociaciones, cuya primera etapa será la muy esperada reapertura del estrecho de Ormuz, indispensable para el comercio mundial de hidrocarburos.

Pero algunos actores del mercado siguen siendo prudentes, especialmente ante la espinosa cuestión del programa nuclear iraní.

"Partimos de la base que las negociaciones (...) sobre un nuevo acuerdo nuclear corren el riesgo de ser extremadamente turbulentas y que, por ello, la prolongación de las conversaciones se cuestionará periódicamente", estima Thu Lan Nguyen, de Commerzbank.

Paralelamente, los inversores esperan la decisión de la Reserva Federal, el banco central estadounidense, el miércoles.

No hay ningún suspenso en torno a la política monetaria: se espera un mantenimiento de las tasas, el cuarto consecutivo, que se sitúan entre el 3,50% y el 3,75% desde diciembre.

Pero los primeros pasos de Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Fed, serán observados con atención. El presidente Donald Trump espera recortes de los tipos de interés pese a la mayor inflación.

La rueda de prensa que seguirá a la reunión "corre el riesgo de ser muy movida", señala Steve Sosnick. "Seguramente con muchas preguntas sobre la transparencia de la Fed".

En el plano empresarial, el gigante aeroespacial SpaceX continuó su ascenso (+4,83%, hasta 201,80 dólares) en su tercer día de cotización en la Bolsa de Nueva York.

La valoración del grupo de Elon Musk incluso superó a la de Amazon durante la sesión, lo que la impulsó al rango de quinta mayor capitalización bursátil mundial, antes de retroceder al sexto puesto y situarse en 2,642 billones de dólares.