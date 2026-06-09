Wall Street cierra dispar tras una sesión muy volátil

La Bolsa de Nueva York cerró sin una dirección clara el martes, al término de una sesión marcada por una fuerte volatilidad y ventas generalizadas de acciones tecnológicas, a pocos días de los primeros pasos bursátiles de SpaceX

El Dow Jones subió un 0,17%, el índice Nasdaq, con un fuerte componente tecnológico, perdió un 0,97% y el índice ampliado S&P 500 cedió un 0,26%.

Más temprano en la sesión, el Nasdaq llegó a caer más de un 3,5%, un desplome que recordó lo ocurrido a finales de la semana pasada.

"La ola de ventas que observamos el viernes en los valores tecnológicos continúa", comentó a la AFP Adam Sarhan, de la firma de inversión 50 Park Investments.

Las empresas de semiconductores sufrieron las pérdidas más importantes: la mayor capitalización mundial, Nvidia, perdía un 2,69%, AMD retrocedía un 7,85% y Broadcom un 4,55%.

"Es totalmente normal y sano que los inversores cuestionen la tesis" alcista que llevó a estos valores a máximos en las últimas semanas, y que aprovechen la ocasión para tomar beneficios, según Sarhan.

El sector exhibe niveles de valoración récord y una progresión espectacular desde principios de año, ya que los inversores consideran que el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) debería seguir abriéndoles nuevas oportunidades.

El cierre de los índices estadounidenses, muy por encima de los mínimos registrados a media sesión, "demuestra que sigue habiendo compradores" para los valores vinculados a la IA, matizó Adam Sarhan.

Wall Street también sufre por la inminente llegada de SpaceX a la bolsa, una operación que debería concretarse el viernes.

La empresa aeroespacial prevé recaudar 75.000 millones de dólares con una valoración total de 1,765 billones, acabando con el récord que ostenta el gigante petrolero saudita Aramco desde 2019 para una salida a bolsa.

"Es una situación en la que los inversores venden acciones para generar liquidez", destacó Sarhan.

Más aún cuando los gigantes de la IA Anthropic y OpenAI —que se acercan cada uno al billón de dólares de valoración— también han presentado su expediente de salida a bolsa.

Apple cerró en números rojos (-3,64% hasta los 290,55 dólares) al día siguiente de su conferencia anual de desarrolladores, en la que presentó la renovación de su asistente Siri, transformado en una IA.