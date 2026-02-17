Wall Street cierra el martes con leve avance tras sesión vacilante

La Bolsa de Nueva York cerró el martes con una ligera subida tras un día festivo, en una sesión sin grandes noticias económicas o resultados empresariales.

El Dow Jones terminó cerca del equilibrio (+0,07%), el índice Nasdaq sumó un 0,14% y el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,10%.

El mercado "ha estado muy volátil hoy", moviéndose entre el verde y el rojo, dijo a la AFP Sam Stovall, de CFRA.

Al inicio de la sesión, preocupaciones por las elevadas valoraciones del sector tecnológico y sus enormes inversiones lastraron las valoraciones.

"Sin embargo, algunos datos económicos respaldaron las compras a buen precio a lo largo del día", con cifras semanales del empleo privado que "registraron una cuarta aceleración consecutiva", señaló Jose Torres, de Interactive Brokers.

Con pocas noticias en la agenda, "los inversores han creado sus propias olas" y "reaccionan a tendencias de muy corto plazo", observa Sam Stovall.

En el mercado de deuda, el rendimiento a diez años de los bonos del Tesoro estadounidense se tensionaba muy ligeramente respecto al cierre del viernes, situándose en el 4,06% hacia las 21H30 GMT frente al 4,05%.

La plaza estadounidense estuvo cerrada el lunes por el feriado del Día de los Presidentes.

En el tablero de valores, el grupo estadounidense de cine y televisión Warner Bros subió un 2,72% hasta 28,75 dólares tras abrir el martes siete días de conversaciones con su competidor Paramount (+4,94% a 10,83 dólares), que busca adquirir al grupo desde diciembre.

La acción de Apple avanzó un 3,17% hasta 263,88 dólares después de que la agencia Bloomberg informara que el gigante tecnológico se dispone a lanzar tres nuevos dispositivos con capacidades de inteligencia artificial (IA), entre ellos unas gafas y unos AirPods.