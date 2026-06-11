Wall Street cierra en fuerte alza, impulsada por Irán y las tecnológicas

La Bolsa de Nueva York cerró con fuertes ganancias este jueves, impulsada por las renovadas esperanzas de un acuerdo en Oriente Medio tras los comentarios optimistas de Donald Trump y el repunte del sector tecnológico

El índice industrial Dow Jones subió un 1,86%, el Nasdaq —que sigue la evolución de las grandes tecnológicas— un 2,54%, y el S&P 500, más amplio, un 1,75%.

"Es un cierre sorprendentemente positivo para esta sesión, durante la cual los índices avanzaron a ratos con cautela y a ratos se estancaron", declaró a la AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

La tendencia alcista se debe a "un atisbo de esperanza" en el mercado respecto a una resolución del conflicto en Oriente Medio.

Trump mencionó por primera vez en un mensaje publicado en su red Truth Social la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

"La fecha y el lugar de la firma se anunciarán pronto", añadió, y posteriormente declaró a la prensa que podría tener lugar en los próximos días, "quizás en Europa".

La perspectiva de un acuerdo redujo significativamente los precios del petróleo y los costos de endeudamiento.

Alrededor de las 20.20 GMT, el bono del Tesoro estadounidense a diez años cotizaba al 4,45%, frente al 4,55% del cierre del día anterior.

Sus equivalentes a corto plazo (dos años) y largo plazo (30 años) siguieron la misma tendencia a la baja.

La inflación se aceleró el mes pasado en Estados Unidos (+4,2% interanual para el índice de precios al consumidor, +6,5% para los precios al productor) debido al fuerte aumento de los precios de los hidrocarburos, lo que impulsó al alza los rendimientos de los bonos.

La confianza en una tregua duradera en Oriente Medio también ha "fomentado un renovado apetito por los activos de riesgo", lo que se ha traducido en un retorno a las compras de acciones del sector tecnológico, dijo Julian Pineda, de Forex.com.

Los especialistas en semiconductores y los pesos pesados del mercado, como Nvidia, han tomado así la delantera.

Las acciones de AMD cayeron un 2,22%, las de AMD subieron un 7,97% y las de Broadcom ganaron un 3,62%.

El sector ha sufrido una importante toma de ganancias durante la última semana, tras su fuerte repunte en los últimos meses.