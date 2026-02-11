Wall Street cierra en leve caída tras cifras del mercado laboral en EEUU

La Bolsa de Nueva York cerró con una leve caída el miércoles luego de un desempeño mejor de lo previsto del mercado laboral de Estados Unidos en enero, que retrasa las expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense)

Tras una primera parte de la sesión al alza, el Dow Jones acabó perdiendo un 0,13%, el Nasdaq un 0,16% y el ampliado S&P 500 se mantuvo estable (-0,00%)

El Departamento de Trabajo informó que en enero se registraron 130.000 nuevas contrataciones y el desempleo cayó al 4,3%. Según una encuesta publicada por MarketWatch, los analistas pronosticaron 55.000 nuevos contratos y una tasa de paro del 4,4%

Para Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones, se trata de una "sorpresa positiva en todos los frentes"

"Estas cifras sólidas han disipado algunas de las preocupaciones" de los inversores sobre el estado de la economía estadounidense, aseguró a la AFP

Este informe da argumentos a los miembros de la Fed partidarios de una política monetaria restrictiva "para mantener un enfoque paciente respecto a la bajada de tipos" de interés, dijo Kourkafas

Según la herramienta de seguimiento CME FedWatch, el mercado se muestra más cauto respecto a la posibilidad de un primer recorte de las tasas de interés en junio

"Los esfuerzos de la Fed deberían centrarse próximamente en el componente de inflación de su mandato, especialmente si el índice de precios al consumidor (IPC) que se publicará el viernes no muestra mejora", aseguró Christophe Boucher, director de inversiones en ABN AMRO Investment Solutions