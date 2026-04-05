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Adiós Semana Santa 2026: cuándo es el próximo feriado en Estados Unidos

De acuerdo con el calendario oficial, quedan varias jornadas destacadas a nivel federal en 2026

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Cuál será el próximo feriado en Estados Unidos después de Semana Santa
Cuál será el próximo feriado en Estados Unidos después de Semana Santa

Tras la Semana Santa, que no es un feriado federal en Estados Unidos, las miradas recaen en la próxima conmemoración oficial, que tendrá lugar el 25 de mayo de 2026. Se trata de uno de los días incluidos en el calendario oficial del gobierno.

Qué se recuerda el 25 de mayo en EE.UU., el próximo feriado tras Semana Santa

El próximo feriado, luego de las celebraciones de Semana Santa en la primera mitad del mes de abril, será el Día de los Caídos (Memorial Day), que este año caerá el lunes 25 de mayo.

Esta fecha honra a los militares fallecidos en servicio y marca un descanso clave para millones de trabajadores.

El Memorial Day es un feriado que busca conmemorar a los soldados caídos durante su servicio militar
El Memorial Day es un feriado que busca conmemorar a los soldados caídos durante su servicio militarFoto: Archivo

Según el sitio oficial del gobierno estadounidense, este feriado tiene lugar el último lunes de mayo en Estados Unidos.

Cómo nació el Memorial Day en EE.UU.

Originalmente, de acuerdo con la información disponible en la web del gobierno federal, el Día de la Conmemoración de los Caídos solo honraba a quienes murieron en la Guerra Civil.

Sin embargo, luego de la Primera Guerra Mundial, el ya conocido Memorial Day comenzó a recordar a todo el personal militar estadounidense que falleció mientras brindaba servicio a su país en combate.

El Congreso decretó en 1971 que el último lunes de mayo de cada año sea feriado federal por el Día de los Caídos.

Cómo se conmemora el Memorial Day en EE.UU.

Según las autoridades federales, hay tres maneras típicas de conmemorar el Memorial Day en EE.UU.:

  • Generalmente, el presidente o vicepresidente de turno ofrece un discurso para honrar la memoria de los caídos en combate. Este evento tiene lugar en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, y es considerado como una de las tradiciones “más importantes” de la jornada.
  • También se coloca la bandera estadounidense a media asta, desde el amanecer hasta el mediodía.
  • Se realiza un minuto de silencio a las 15:00 hs (hora local) para conmemorar la memoria de los caídos, como consecuencia de la Ley del Momento Nacional del Recuerdo (The National Moment of Remembrance Act).

Calendario completo de 2026: qué feriados le siguen al Memorial Day en EE.UU.

Luego del Memorial Day el 25 de mayo, en este 2026, el viernes 19 de junio se conmemora Juneteenth para recordar el fin de la esclavitud.

Por su parte, el Día de la Independencia ofrecerá su feriado federal el viernes 3 de julio, debido a que el 4 de julio (la fecha original) cae sábado. De todos modos, los grandes festejos serán durante el día original.

Este año las celebraciones por la independencia serán históricas, ya que se conmemorará el semiquincentenario (250.° aniversario) de la nación.

Posteriormente, llegará el Día del Trabajo, que tendrá lugar el lunes 7 de septiembre como reconocimiento a las contribuciones del movimiento obrero. En octubre, el lunes 12 corresponde al Columbus Day.

Luego llegará el 11 de noviembre, que se destina al Día de los Veteranos para honrar a los miembros de las Fuerzas Armadas. En este mes también se celebrará el Día de Acción de Gracias, que ocurrirá el jueves 26.

El Día de Acción de Gracias es una de las celebraciones más importantes de Estados Unidos, que se acostumbra pasar en familia (Pexels/Tima Miroshnichenko)
El Día de Acción de Gracias es una de las celebraciones más importantes de Estados Unidos, que se acostumbra pasar en familia (Pexels/Tima Miroshnichenko)

Y por último, el viernes 25 de diciembre cerrará el calendario anual con la festividad de Navidad.

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