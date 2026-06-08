Wall Street cierra en nota mixta con un fuerte interés por acciones tecnológicas

La Bolsa de Nueva York cerró dispar el lunes, luego de que los inversionistas se orientaran hacia los valores tecnológicos tras una ola de ventas a finales de la semana pasada.

El índice tecnológico Nasdaq subió un 0,86%, mientras que el ampliado S&P 500 avanzó un 0,30%. El Dow Jones, por su parte, retrocedió un 0,16%.

"Parecía lógico ver hoy algunas compras a buen precio tras el cierre tan negativo del viernes", dijo a la AFP Steve Sosnick, de Interactive Brokers.

Las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) fueron las más solicitadas el lunes.

El gigante de los procesadores Nvidia, la empresa de mayor capitalización bursátil en el mundo, subió un 1,73% hasta 208,64 US$ por acción, luego de caer más del 6% el viernes. Volvió a superar la barrera simbólica de los 5 billones de dólares.

Otros nombres del sector recuperaron terreno, incluidos Intel (+11,19%), AMD (+5,14%), Micron (+9,87%) y Qualcomm (+0,85%).

"Fueron esencialmente los sectores tecnológicos y de energía los que impulsaron al alza los mercados", explicó Sosnick.

A su vez, los inversores también monitorearon de cerca los últimos desarrollos geopolíticos, incluido el anuncio de la pausa en las hostilidades entre Irán e Israel luego de los ataques del fin de semana.

"El mercado sigue convencido de que realmente el presidente no quiere seguir la guerra", dijo a la AFP John Kilduff, de Again Capital.