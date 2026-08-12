Wall Street cierra en positivo, aliviada por la inflación en EE.UU.

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el miércoles, ante el alivio en parte de los inversionistas por la desaceleración de la inflación en EE.UU., y en medio del entusiasmo por los resultados empresariales.

El Nasdaq ganó un 0,54% y el índice ampliado S&P 500, un 0,26%. Solo el Dow Jones, cuyo cálculo es diferente, terminó a la baja, cediendo un 0,04%.

"Todas las miradas estaban puestas en el informe del IPC (sobre la inflación) de julio, con la esperanza de encontrar nuevos indicios sobre las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed)", subraya Fiona Cincotta, analista de Forex.com.

El aumento de los precios al consumo se moderó ligeramente el mes pasado en EE.UU., situándose en el 3,4% interanual, según el índice publicado el miércoles por el Departamento de Trabajo.

La inflación subyacente, que excluye las variaciones de los precios de los alimentos y la energía, también se desaceleró levemente, hasta el 2,5%, frente al 2,6% de un mes antes.

"Estos resultados, en línea con las expectativas, dan a la Reserva Federal un mayor margen de maniobra para mantener sus tipos de interés sin cambios en septiembre" durante su próxima reunión, considera Cincotta.

El banco central estadounidense debe lidiar también con un mercado laboral que ha mostrado signos de desaceleración en los últimos meses.

Por lo general, un endurecimiento monetario permite reducir la presión sobre los precios. Pero al mismo tiempo afecta negativamente la actividad económica. Una flexibilización provoca el efecto contrario.

"En circunstancias normales, el mercado se vería respaldado por la perspectiva de bajadas de tipos", señala Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management.

"Pero en un contexto en el que muchos esperan subidas de tipos, todo lo que pueda retrasar, o incluso descartar la necesidad de esas subidas, será percibido positivamente", añade.

En el lado empresarial, ha sido "un momento de creciente optimismo respecto a la capacidad de la inteligencia artificial para impulsar aún más los beneficios", estima José Torres, de Interactive Brokers.