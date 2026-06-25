Wall Street cierra sin rumbo claro, con las tecnológicas a la baja

La Bolsa de Nueva York cerró este jueves con resultados mixtos tras una sesión volátil para el sector tecnológico, luego de que la caída de las acciones de Apple eclipsara las cifras récord del fabricante estadounidense de chips de memoria Micron.

El Nasdaq, que sigue la evolución de las acciones tecnológicas, cayó un 0,46%, el Dow Jones Industrial Average subió un 0,14%, mientras que el S&P 500 terminó prácticamente sin cambios (-0,01%).

"El mercado experimentó fluctuaciones significativas", resumieron los analistas de Briefing.com.

El sector tecnológico se vio particularmente afectado por la fuerte caída de Apple. El jueves, la compañía subió los precios de sus computadoras Mac, iPads y varios accesorios en todo el mundo, debido al aumento vertiginoso del costo de los chips de memoria, impulsado por el auge de la inteligencia artificial (IA).

Las acciones de la tercera empresa más grande del mundo por capitalización de mercado cayeron un 6,12%, hasta los 275,15 US$, una pérdida de más de 250.000 millones de dólares con respecto al día anterior.

Microsoft (+3,46%, hasta los 352,83 US$) también anunció el jueves que aumentará el precio de sus consolas de videojuegos Xbox en todo el mundo entre 100 y 150 US$ a partir del 1 de agosto, citando las mismas razones que Apple.

Dado su poder de mercado, la caída de estos dos gigantes tuvo un fuerte impacto en la bolsa estadounidense.

Esto eclipsó el desempeño financiero histórico del gigante de los chips Micron (+15,74%, hasta los 1213,56 US$).

La empresa con sede en Idaho reportó un aumento interanual del 346% en sus ingresos durante el trimestre actual, alcanzando los 41.460 millones de dólares, y un incremento de quince veces en su beneficio neto, hasta los 28.240 millones de dólares.

Según David Morrison, de Trade Nation, estos resultados podrían "restaurar la confianza en un sector que recientemente ha sufrido un duro golpe".

Los inversores están cada vez más preocupados por las elevadas valoraciones del sector y la rentabilidad futura de las inversiones en IA, que los gigantes tecnológicos financian mediante deuda.

En el ámbito económico, el mercado reaccionó con relativa calma a la publicación el jueves del índice de inflación PCE de mayo, que se situó en su nivel más alto en tres años (4,1% interanual).

Estas cifras están en línea con las expectativas del mercado financiero y refuerzan la confianza de los inversores en una posible subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal antes de fin de año, según Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management.

El crecimiento del producto interno bruto de Estados Unidos para el primer trimestre también se revisó al alza, esta vez de forma significativa, hasta el 2,1% anualizado, frente al 1,6% estimado previamente.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo estable al cierre de la jornada anterior, en el 4,39%.