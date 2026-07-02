Wall Street cierra sin rumbo claro, entre la caída de las tecnológicas y datos del empleo

La Bolsa de Nueva York cerró con resultados mixtos el jueves, mientras que los valores de los semiconductores seguían recuperándose tras un sólido segundo trimestre, en un contexto marcado por nuevos datos sobre el empleo estadounidense, peores de lo previsto.

El índice Nasdaq, que agrupa los valores tecnológicos, retrocedió un 0,80%, el índice amplio S&P 500 terminó estable (+0,00%), mientras que el Dow Jones avanzó un 1,14%, alcanzando un nuevo máximo histórico al cierre, en 52.900,07 puntos.

"Los valores del sector de los semiconductores siguen enfrentándose a dificultades y muestran, en conjunto, unos resultados más bien mediocres", este jueves, señala a la AFP Patrick O’Hare, analista de Briefing.com.

Es el caso de la mayor capitalización mundial, Nvidia (-1,39%), pero también de AMD (-4,26%), Intel (-5,25%), Broadcom (-2,41%), Sandisk (-14,13%) y Micron (-5,49%).

"Este grupo registró unos resultados bursátiles simplemente fenomenales en el segundo trimestre (...) por lo tanto, es razonable esperar cierto retroceso", considera O’Hare.

La caída de los grandes nombres de los chips se produce en beneficio de otros gigantes tecnológicos, como Apple (+4,84%), Microsoft (+1,62%) o Amazon (+0,40%), pero también favorece a otros sectores como el de la salud o los productos de consumo básico, como los supermercados.

"El mercado en su conjunto resiste bastante bien pese a las pérdidas registradas por los semiconductores", resume O’Hare.

Según él, esto se explica por la publicación el jueves de cifras de empleo más débiles de lo previsto. En junio se crearon 57.000 puestos de trabajo en Estados Unidos, cuando los inversores esperaban alrededor de 110.000.

"El mercado ha encontrado cierto consuelo en la idea de que estos datos (...) podrían significar que la Fed (banco central estadounidense) no tendrá que subir sus tipos demasiado rápido", estima O’Hare.

Los tipos de interés bajos son bien vistos por la plaza estadounidense, ya que estimulan la inversión.

Sin embargo, la institución monetaria tiene un doble mandato. Además de aspirar al pleno empleo, debe mantener la inflación dentro del objetivo del 2%.

Wendy Edelberg, especialista en macroeconomía en la Brookings Institution, comenta a la AFP que "los efectos de la subida de los precios de la energía debido a la guerra en Irán aún no han terminado".

El mercado estadounidense permanecerá cerrado el viernes, día festivo por la víspera de la fiesta nacional del país.