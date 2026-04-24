Wall Street en forma, impulsada por Intel y las negociaciones en Medio Oriente

La Bolsa de Nueva York terminó el viernes con un impulso positivo e incluso se apuntó un doble récord por los resultados de Intel y en respuesta a la reanudación prevista de conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

El Nasdaq (+1,63% en 24.836,60 puntos) y el S&P 500 (+0,80%, en 7.165,08 unidades) alcanzaron nuevos máximos. Solo el Dow Jones cedió ligeramente, en un 0,16%.

"Las acciones suben en su mayoría (...) impulsadas por la esperanza de una segunda ronda de negociaciones, la perspectiva de paz y el desempeño del sector tecnológico", dijo a la AFP Angelo Kourkafas, de Edward Jones.

Teherán y Washington anunciaron el viernes que enviarían negociadores a Islamabad, capital de Pakistán, que ha servido de mediador entre ambos países.

Aunque el presidente Donald Trump extendió de manera unilateral la tregua, el conflicto está lejos de terminar, en particular porque el estrecho de Ormuz permanece bloqueado.

"Se puede debatir sobre la evolución del clima de confianza, que puede cambiar de manera abrupta, pero los resultados corporativos constituyen uno de los motores más duraderos del rendimiento del mercado", explicó Kourkafas.

La sesión del viernes fue ejemplo de ello.

La acción del fabricante de semiconductores Intel (+23,64% a 82,57 dólares) se catapultó luego de reportar sólidos resultados trimestrales.

AMD subió un 14%, Nvidia ganó más de un 4% y llegó a un nuevo récord, y Micron se valorizó un 11% adicional.

Los resultados, descritos como "excepcionales" por José Torres, de Interactive Brokers, "prolongan la remontada histórica del sector de los semiconductores y refuerzan la convicción de que la revolución de la inteligencia artificial aún tiene un largo camino por recorrer".