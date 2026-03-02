Wall Street evoluciona en rojo por la guerra en Oriente Medio

La Bolsa de Nueva York cotizaba a la baja este lunes ante la guerra en Oriente Medio, en un mercado en el que la ofensiva contra Irán beneficiaba a los valores de defensa y energía, pero lastraba a los del sector aéreo y del turismo.

Hacia las 15H10 GMT, el Dow Jones cedía un 0,34%, el Nasdaq retrocedía un 0,27% y S&P 500 perdía un 0,29%. Los tres índices tuvieran caídas de un 1% en las primeras operaciones.

"La aversión al riesgo es la tendencia dominante en este momento" en Wall Street, resumió Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Tras la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán durante el fin de semana, Teherán respondió con ataques de misiles contra países de la región. La guerra se extiende ahora al Líbano, donde Israel ha lanzado incursiones que podrían prolongarse.

"Cada vez que un conflicto geopolítico se intensifica, la reacción instintiva es vender en un primer momento, hasta que (...) la situación esté más clara", explicó Jay Woods, de Freedom Capital Markets.

"Si este conflicto se extiende, (...) no será una buena señal para el mercado", dijo a la AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

El sector de defensa se beneficiaba el lunes por la mañana de los últimos acontecimientos: Lockheed Martin ganaba un 3,32%, RTX se apuntaba un 2,97% y Northrop Grumman avanzaba un 3,06%.

Ante el marcado aumento de los precios del petróleo, las petroleras también cotizaban al alza, como Exxon (+1,86%), Chevron (+0,43%), ConocoPhillips (+2,98%) o EOG Resources (+1,54%).

A la inversa, otros sectores se veían minados por el conflicto, con las aerolíneas en primera línea. Delta perdía un 2,80%, American Airlines caía un 4,91% y United, un 4,16%.

El sector turístico también acusaba el golpe, con valores como Booking (-4,22%), Airbnb (-2,80%) o los cruceristas Royal Caribbean Cruises (-5,61%) y Carnival (-10,59%).

En este contexto, en el mercado de deuda, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subía con respecto al cierre del viernes, situándose en 4,02% frente al 3,94%.

El papel a dos años, más sensible a la coyuntura, también avanzaba, hasta el 3,45% frente al 3,38%.