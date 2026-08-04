Wall Street se beneficia de la caída del petróleo y los buenos resultados de empresas

La Bolsa de Nueva York terminó con una fuerte alza el martes, con dos de sus principales índices superando sus récords gracias a las buenas noticias de los costos del petróleo y de los resultados de empresa.

Después de haber alcanzado un récord el día anterior, el Dow Jones subió un 1,71% hasta 54.085,88 puntos. El ampliado S&P 500 ganó un 1,79% hasta 7.736,52 puntos, por encima de su anterior récord a comienzos de junio, y el Nasdaq avanzó un 2,59%.

La sesión del día "ilustra perfectamente la manera en que reaccionan los mercados cuando un miembro de esta administración (estadounidense) hace una declaración sobre el estrecho de Ormuz", comentó a la AFP Art Hogan, analista de B. Riley Wealth Management.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, destacó el martes los "avances" en las negociaciones con Irán y Omán, cuyas costas bordean el estrecho.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Scott Bessent, afirmó que existía la posibilidad de lograr un acuerdo para reabrir el estrecho antes del miércoles.

"Estas declaraciones provocaron una caída de los precios del crudo y los tipos de interés", subrayó José Torres, de la plataforma Interactive Brokers.

El barril de Brent, la referencia internacional del petróleo, volvió a caer por debajo de los 80 dólares.

Estos acontecimientos alivian a los inversionistas y permiten que el mercado se concentre más en las empresas.

"Hasta ahora hemos registrado resultados trimestrales espectaculares, una de las mejores temporadas que hemos vivido en años, pese a unas expectativas muy elevadas", observó Hogan.

Wall Street también esperaba con ansias los primeros resultados de SpaceX desde su entrada récord en la Bolsa en junio.

Tras el cierre del mercado, la empresa de Elon Musk anunció la tarde del martes que sus ingresos aumentaron un 92%, duplicando los del segundo trimestre con respecto al año anterior.