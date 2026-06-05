Wall Street se desploma arrastrado por caída de tecnológicas

La Bolsa de Nueva York terminó con una fuerte baja el viernes, arrastrada por una ola de ventas de acciones de las empresas tecnológicas tras su repunte de las últimas semanas ante el desbordado entusiasmo por la inteligencia artificial (IA)

El Nasdaq, que agrupa valores tecnológicos, se desplomó un 4,18%. Fue su peor jornada desde abril de 2025, cuando cayó por el anuncio del presidente Donald Trump de aumentar los aranceles

El ampliado S&P 500 cayó un 2,65%, lo que puso fin a nueve semanas consecutivas al alza, y el Dow Jones retrocedió un 1,35%

La oleada de ventas fue "particularmente intensa en términos de magnitud, en especial en lo que se refiere a semiconductores", dijo a la AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com

Nvidia, la empresa con la mayor capitalización bursátil del mundo, cayó un 6,20%. Su valoración se alejó de la marca simbólica de los 5 billones de dólares por primera vez en un mes

Intel se desplomó un 11,28%, AMD un 10,86%, Micron cedió un 13,25% y Qualcomm un 10,98%

Para O'Hare, el rebote de los índices de acciones que empezó después de las caídas de marzo "puede haber llegado a su límite por el momento"

En apenas dos meses, el Nasdaq había subido cerca de un 30%

Pero la caída no refleja una preocupación generalizada por el entusiasmo con la IA

De hecho, el mercado se prepara para la salida a bolsa la próxima semana de SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk y que incluye el laboratorio de inteligencia artificial xAI. Se espera que sea la más grande de la historia