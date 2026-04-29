Wall Street se modera antes de los resultados de las grandes tecnológicas

La Bolsa de Nueva York terminó mixta el miércoles con dificultades para conseguir un soporte frente a las incertidumbres geopolíticas y monetarias, a la espera de los resultados de cuatro pesos pesados de la tecnología en Estados Unidos.

El Dow Jones retrocedió 0,57%, mientras el índice Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, arañó un 0,04% y el ampliado S&P 500 perdió 0,04%.

Como se esperaba, la atención después de la mitad de la jornada se orientó hacia la Reserva Federal (Fed, banco central), que decidió mantener las tasas de referencia.

"Nadie se sorprendió de que la Fed mantuviera sus tipos de interés sin cambios", dijo Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management.

En cambio, lo que sí sorprendió, según el analista, fue que "tres responsables se hayan opuesto" a que el comunicado de la Fed dejara entrever que estaría más inclinada a bajar las tasas que a subirlas en el futuro.

"La Fed se encuentra claramente en una posición difícil, ya que había empezado el año con la intención de bajar las tasas a lo largo de 2026", pero la guerra en Oriente Medio vino a trastocar esos planes, según Zaccarelli.

La guerra "contribuye a un alto grado de incertidumbre con respecto a las previsiones económicas", destacó la Fed en su comunicado.

Paralelamente, el mercado estadounidense se preparaba para recibir una tanda de resultados de grandes empresas de tecnología.

Mientras el mercado había avanzado en las últimas semanas "centrado en la estrella del año pasado, la IA", un artículo del Wall Street Journal "vino a ponerle trabas", señaló Mark Malek, de Siebert Financial.

Según el diario económico, la empresa OpenAI, creadora de ChatGPT, no llegaría a lograr sus objetivos de crecimiento, lo que causó una ola de ventas la víspera.

Alphabet, Amazon, Microsoft y Meta informaron, todos después del cierre, que les fue mejor de lo esperado en el último trimestre.