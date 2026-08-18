Wall Street termina a la baja presionado por las tasas de interés de EE.UU.

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el martes ante el aumento de las tasas de interés de la deuda pública que afectó el mercado accionario, en particular el de la inteligencia artificial (IA), muy expuesto al endeudamiento.

El Dow Jones perdió un 0,22%, el índice Nasdaq perdió un 1,33% y el índice amplio S&P 500 retrocedió un 0,69%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años, es decir el interés que paga la deuda estadounidense en ese plazo, terminó a primera hora del día en el 5,34%, antes de retroceder ligeramente.

Según José Torres, de la plataforma Interactive Brokers, esto se debe a "una larga lista de factores desfavorables", entre los que incluye los altos precios de la energía, el déficit del gobierno estadounidense y "las significativas necesidades de financiación relacionadas con el desarrollo de la inteligencia artificial".

Con la reanudación de las tensiones en Medio Oriente, los inversores temen un rebote inflacionario duradero.

Por eso están pidiendo mayores retornos para compensar los altos precios, que erosionan con el tiempo el valor del capital que han prestado.

El martes, las empresas tecnológicas de la cadena de valor de la IA fueron duramente golpeadas.

El gigante de los procesadores Nvidia perdió un 2,34%, mientras que Micron cedió un 7,02% y SanDisk un 9,01%.

Ante su cada vez mayor dependencia a la deuda para financiar la construcción de centros de datos, que requieren miles de millones de US$, el sector es vulnerable a los movimientos en las tasas de interés.

El miércoles la atención se centrará en la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal estadounidense (Fed), que podrían ofrecer pistas sobre el futuro de la política monetaria.