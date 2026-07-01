Wall Street termina a la baja tras comentarios de jefe de la Fed

La bolsa de Nueva York cerró a la baja el miércoles, mientras los inversores trataban de desentrañar las últimas declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh.

El índice Nasdaq de valores tecnológicos cayó un 0,66% y el S&P 500 perdió un 0,22%. El Dow Jones terminó prácticamente estable (-0,03%).

"Los mercados se sorprendieron al ver que Kevin Warsh puede ser más agresivo de lo que habían imaginado", dijo a la AFP Tom Cahill, analista de Ventura Wealth Management.

Pese a que el riesgo inflacionario ha cedido con la distensión de la guerra en Medio Oriente, los precios se mantienen "muy altos", advirtió el jefe de la Fed desde Sintra, Portugal, durante una reunión con otros banqueros centrales.

"Si algunos actores (...) pensaban que el banco central estaría satisfecho con un objetivo de la inflación por encima del 2%, bueno, creo que estarán decepcionados", dijo.

Sin embargo, Warsh se negó a dar cualquier pista sobre la próxima decisión de política monetaria de la Fed.

Por ahora, los operadores esperan un aumento en los tipos de interés en septiembre, de acuerdo con la herramienta de monitoreo de CME FedWatch.