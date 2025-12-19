Wall Street termina al alza por recuperación de las tecnológicas

La Bolsa de Nueva York terminó el viernes al alza impulsada por un renovado interés en las grandes tecnológicas gracias a una serie de buenas noticias en el sector de los semiconductores.

El índice tecnológico Nasdaq avanzó un 1,31%, el Dow Jones subió un 0,38% y el ampliado S&P 500 ganó un 0,88%.

"Los inversores buscan terminar el año 2025 con broche de oro lanzándose a por las acciones tecnológicas", señala José Torres, de Interactive Brokers.

"Han reaccionado positivamente a los resultados financieros de Micron, que han contribuido a calmar un mercado algo inestable", comenta a la AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

El fabricante de semiconductores se ha disparado tras la publicación de sus resultados trimestrales el miércoles y de unas previsiones financieras muy por encima de las expectativas.

El gigante de los centros de datos Oracle también cerró con una notable subida tras confirmar su participación en la nueva empresa que reunirá las actividades de TikTok en Estados Unidos.

"Las acciones de muy alta capitalización vuelven a mostrar dinamismo", comentó Patrick O'Hare.