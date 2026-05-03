Walsh mejora su propio récord de los 100 metros mariposa

La nadadora estadounidense Gretchen Walsh volvió a superar este sábado el récord mundial de los 100 metros mariposa con un tiempo de 54,33 segundos en Fort Lauderdale (Florida)

Walsh rebajó en 27 centésimas de segundo la anterior mejor marca de 54,60 que ella había establecido en esa misma piscina en mayo de 2025

En aquella ocasión la nadadora de Nashville fue capaz de romper el récord en dos ocasiones el mismo día

Walsh, triple campeona mundial en Singapur el año pasado, supera ahora por más de un segundo a la segunda mujer más veloz de la historia en la prueba, la sueca Sarah Sjöström, que ostenta una marca de 55,48

En otras pruebas del sábado en el Fort Lauderdale Open, la estrella francesa León Marchand se impuso en los 200 metros braza con un tiempo de 2 minutos y 9,04 segundos, su mejor marca de la temporada, y también en los 200 metros estilos con 1:57,28

Marchand, ganador de cuatro oros en los Juegos Olímpicos de París en 2024, se prepara para brillar de nuevo ante su público en los Campeonatos de Europa que arrancan en la capital francesa el 31 de julio