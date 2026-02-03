Walt Disney designa a Josh D'Amaro como su próximo director ejecutivo

El gigante del entretenimiento Walt Disney Company anunció el martes que Josh D'Amaro, actual jefe de división de parques, sustituirá al histórico director ejecutivo del grupo Bob Iger, que dejará el cargo en marzo.

D'Amaro, de 54 años, asumirá las riendas el 18 de marzo tras una votación unánime de la junta, indicó la compañía en un comunicado. Sucederá a Iger, quien ha liderado Disney durante casi dos décadas en dos periodos distintos.

"Josh D'Amaro posee esa rara combinación de liderazgo inspirador e innovación, un agudo sentido para detectar oportunidades de crecimiento estratégico y una profunda pasión por la marca Disney", dijo el presidente de la junta, James Gorman.

Con 28 años de trabajo en Disney, D'Amaro supervisa el negocio más importante de la empresa, que generó 36.000 millones de dólares en el año fiscal de 2025 y da empleo a 185.000 personas con sus 12 parques de atracciones y 57 hoteles en todo el mundo.

Iger, de 75 años, elogió que D'Amaro posee una "apreciación instintiva de la marca Disney y un profundo entendimiento de aquello que conecta con nuestras audiencias".

Bajo el liderazgo de Iger, Disney adquirió Pixar, Marvel, Lucasfilm y 21st Century Fox. También abrió su primer parque temático en China —el Shanghai Disney Resort— y lanzó los servicios de streaming Disney+ y ESPN+.

Iger será asesor hasta diciembre de 2026 y después se jubilará de la empresa.

El grupo del entretenimiento publicó el lunes resultados superiores a las expectativas del mercado para el primer trimestre de su ejercicio contable (que cerró en diciembre), en particular por el dinamismo en sus parques de atracciones y cruceros.