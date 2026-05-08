Washington anuncia evacuación aérea de estadounidenses a bordo del crucero afectado por hantavirus

El gobierno estadounidense anunció el viernes que estaba organizando un vuelo para evacuar a sus ciudadanos a bordo del crucero afectado por hantavirus que se encuentra ante las islas Canarias

"El Departamento de Estado está organizando un vuelo de repatriación para facilitar el regreso seguro de los pasajeros estadounidenses que están en este barco", dijo un portavoz del ministerio

El Departamento de Estado señaló que estaba coordinando la operación con el gobierno español, así como con otras agencias federales de Estados Unidos

"Estamos en comunicación directa con los estadounidenses a bordo y estamos preparados para brindar asistencia consular en cuanto el barco llegue", dijo el portavoz bajo anonimato

No estaba claro de inmediato cuántos estadounidenses iban en el barco

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo anteriormente que Estados Unidos estaba entre los 12 países que tenían ciudadanos que desembarcaron del barco en la isla de Santa Elena