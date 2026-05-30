Washington sanciona una red de transferencia de tecnologías que beneficiaba a Irán

Estados Unidos anunció el viernes que desmanteló un sistema "sofisticado" de transferencia de tecnologías de defensa a Irán, en plena negociación para poner fin a la guerra en Oriente Medio

La red "se hizo pasar por empresas estadounidenses y las estafó para obtener tecnologías sensibles destinadas al ejército del régimen iraní", indicó el Departamento de Estado en un comunicado

El líder de la red "estafó a decenas de empresas tecnológicas estadounidenses por varios millones de dólares haciéndose pasar por empresas estadounidenses legítimas", según Washington

Él y sus aliados buscaban "adquirir equipos de última generación, en particular analizadores de espectro y dispositivos de detección de seguridad, para el sector de defensa iraní"

El plan consistía en crear sitios web falsos que imitaban a empresas estadounidenses reales, utilizar intermediarios en Dubái para recibir las entregas y luego introducir clandestinamente estas tecnologías en Irán, violando las sanciones estadounidenses, explicó el Departamento de Estado

Estados Unidos ejerce una presión máxima sobre el poder iraní con el fin de limitar su capacidad para llevar a cabo "sus actividades desestabilizadoras"

Actualmente Washington y Teherán negocian un acuerdo de paz para Medio Oriente mediado por Pakistán

El jueves, el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por cualquier información "que permita perturbar los mecanismos financieros de los Guardianes de la Revolución Islámica"