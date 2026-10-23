Comienza la construcción de megaobra impulsada por Trump de 76 metros de altura y valuada en US$250 millones

La construcción de un arco triunfal impulsado por Donald Trump en Washington D.C. podría comenzar en las próximas semanas, después de que la administración federal anunciara ante un tribunal que el proyecto podría recibir su autorización definitiva en noviembre. La iniciativa, concebida para conmemorar el 250º aniversario de Estados Unidos, genera controversia por su impacto sobre el paisaje histórico de la capital y por las funciones militares que el mandatario pretende incorporar a la estructura.

Trump busca comenzar la construcción de la megaobra en noviembre: las claves del proyecto

La administración de Trump comunicó que las obras del arco de triunfo podrían comenzar tan pronto como el 5 de noviembre de 2026, una vez que se completen las instancias de aprobación pendientes.

Según informó CNN, el Departamento de Justicia presentó un documento judicial en el que señaló que la Comisión Nacional de Planificación de la Capital podría aprobar los planes definitivos durante una reunión prevista para esa fecha.

La autorización final del Departamento del Interior también resulta necesaria para dar comienzo a la construcción. Los principales aspectos de la iniciativa son:

Altura : el arco tendrá 250 pies (76 metros), de acuerdo con los planos difundidos por la Administración.

: el arco tendrá 250 pies (76 metros), de acuerdo con los planos difundidos por la Administración. Ubicación : estará situado frente al Cementerio Nacional de Arlington, en un círculo de tránsito que conecta Washington D.C. con Virginia.

: estará situado frente al Cementerio Nacional de Arlington, en un círculo de tránsito que conecta Washington D.C. con Virginia. Finalidad oficial : los documentos describen la estructura como una “puerta ceremonial” a la capital estadounidense, destinada a conmemorar el 250º aniversario del país norteamericano.

: los documentos describen la estructura como una “puerta ceremonial” a la capital estadounidense, destinada a conmemorar el 250º aniversario del país norteamericano. Calendario previsto : las obras podrían comenzar el 5 de noviembre de 2026, si se obtienen las autorizaciones pendientes.

: las obras podrían comenzar el 5 de noviembre de 2026, si se obtienen las autorizaciones pendientes. Costo: podría rondar los US$250 millones, según las estimaciones más recientes de Los Angeles Times. La administración federal todavía no publicó un presupuesto definitivo, ni las formas de financiamiento.

El arco de Trump tendrá 76 metros de altura: qué pasó con los drones y francotiradores anunciados

Los documentos finales del arco fueron divulgados por la Administración el viernes 16 de octubre, según un artículo de CNN publicado ese día. La presentación confirmó las dimensiones de la estructura, pero los planos no incluyen las instalaciones militares que Trump había anunciado.

Defensores del patrimonio histórico advirtieron que la obra alterará las perspectivas visuales emblemáticas entre el Monumento a Lincoln AFP

En los planos difundidos por la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, el proyecto aparece descrito como una “puerta ceremonial” de acceso a la capital del país norteamericano.

La documentación no refleja de manera explícita la instalación de drones, puestos para francotiradores ni depósitos de municiones, elementos que el mandatario presentó como parte de la iniciativa al argumentar que la estructura también cumpliría una función de seguridad nacional.

De momento, la comisión de planificación todavía no concedió la aprobación definitiva. La Administración espera que la reunión del 5 de noviembre permita avanzar hacia esa instancia, lo que abriría la posibilidad de iniciar las obras inmediatamente después de recibir el visto bueno restante.

La ausencia de los componentes militares en los planos no implica necesariamente que hayan quedado descartados. CNN informó que un portavoz del Departamento del Interior sostuvo que el diseño actual del arco podría adaptarse para incorporar las funciones de seguridad nacional señaladas por el presidente.

La megaobra de Trump frente al Cementerio Nacional de Arlington: por qué genera rechazo

La ubicación del arco es uno de los aspectos más cuestionados de la iniciativa. La estructura se levantaría frente al Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, donde están enterrados cerca de 430 mil militares, veteranos y familiares.

Su proximidad a uno de los principales lugares de homenaje a los integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses motivó la oposición de grupos de veteranos y organizaciones dedicadas a la preservación histórica.

Según el artículo de CNN, los veteranos que presentaron una demanda para impedir la construcción sostienen que la presencia de una estructura de semejante tamaño alteraría la solemnidad de los funerales celebrados en el cementerio.

Los defensores del patrimonio, por su parte, advierten que la construcción afectaría las perspectivas visuales de un conjunto de monumentos nacionales.

Entre los lugares cuyas vistas podrían verse afectadas se encuentran el Monumento a Lincoln y Arlington House, también conocida como el Monumento a Robert E. Lee., ubicados en un entorno histórico que conecta Washington D.C. con Virginia.