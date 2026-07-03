Pasaporte conmemorativo por el 250 aniversario de EE.UU.: qué pasa con el documento anterior si tramito el especial

Estados Unidos anunció la emisión de un pasaporte conmemorativo para celebrar el 250 aniversario de la independencia. Se trata de una edición limitada que incorpora un diseño exclusivo, aunque mantiene las mismas funciones y medidas de seguridad del documento utilizado habitualmente para viajar.

Cómo pedir el pasaporte del 250 aniversario de Estados Unidos en Washington D.C.

La nueva versión comenzará a entregarse desde el 6 de julio y estará disponible únicamente hasta agotar existencias. El trámite no podrá realizarse por internet, correo postal ni en consulados o embajadas estadounidenses ubicadas en otros países.

Imágenes del nuevo "pasaporte patriota" de EE.UU. con el retrato del presidente Donald Trump Instagram/@whitehouse

El Departamento de Estado informó en su sitio web que los interesados deberán presentarse personalmente en la agencia de pasaportes de Washington D.C., o asistir a jornadas especiales organizadas para este documento. La cita deberá solicitarse por vía telefónica.

Para acceder a esta edición especial será necesario completar el mismo procedimiento utilizado para un pasaporte tradicional. Los solicitantes deberán presentar el formulario correspondiente según su caso: el DS-11 para primeras solicitudes o el DS-82 para renovaciones.

Las autoridades aclararon que las tarifas serán las mismas que rigen para cualquier emisión de pasaporte estadounidense. El diseño conmemorativo no tendrá un costo adicional y los tiempos de procesamiento serán los habituales.

Otra condición es que esta versión solo estará disponible en el formato de 26 páginas. Quienes soliciten el pasaporte ampliado de 50 páginas recibirán el diseño tradicional y no la edición creada por el aniversario.

El documento presenta un diseño artístico exclusivo y mantiene los estándares de seguridad más altos Shutterstock

Pasaporte patriota: diseño, seguridad y detalles de la edición limitada

Aunque conserva todas las medidas de seguridad del pasaporte estadounidense, esta edición incorpora ilustraciones exclusivas distribuidas en la portada, la contraportada y las cubiertas interiores. El Secretario de Estado, Marco Rubio, destacó que este documento no es solo un papel administrativo, sino un símbolo de identidad nacional y un avance tecnológico significativo.

Durante el lanzamiento del documento conmemorativo, conocido también como el “pasaporte patriota”, Rubio explicó que el Departamento de Estado quiso que el empaque pasara de un sobre común a una caja de lujo con un certificado de autenticidad.

“Cuando pasas las páginas... esta imagen aquí comenzará a moverse, así que verás que es como una imagen en movimiento”, señaló al mostrar la secuencia gráfica que genera un efecto visual al pasar el documento rápidamente. “Le entregué al presidente el suyo y le encantó. Le encantó absolutamente”, agregó.

Pasaporte anterior: cuándo deja de servir para viajar tras la renovación

Las personas que tramiten el pasaporte conmemorativo seguirán el procedimiento habitual de renovación o reemplazo. Una vez iniciado el trámite, el documento anterior dejará de ser válido para viajar.

Al realizar la renovación a través del formulario DS-82, el solicitante debe enviar su libreta física previa junto con la solicitud. Luego, el Departamento de Estado devolverá el pasaporte vencido o cancelado por correo. Según la información oficial, ese retorno puede concretarse hasta cuatro semanas después de la entrega del nuevo documento conmemorativo.

Tarifas del pasaporte conmemorativo: costos para adultos, menores y envío rápido

Para tramitar el pasaporte conmemorativo del 250 aniversario de EE.UU., se aplican las tarifas estándar del Departamento de Estado, sin cargos adicionales por el diseño especial. El precio total depende de su edad y de si es una primera solicitud o una renovación:

Adultos (16 años o más) : quienes renueven su pasaporte mediante el formulario DS-82 deberán abonar la tarifa estándar de US$130 . Quienes realicen una primera solicitud o no reúnan las condiciones para renovar pagarán un total de US$165 , monto que incluye la tarifa de aceptación.

: quienes renueven su pasaporte mediante el formulario DS-82 deberán abonar la tarifa estándar de . Quienes realicen una primera solicitud o no reúnan las condiciones para renovar pagarán un total de , monto que incluye la tarifa de aceptación. Menores (menos de 16 años) : el costo total será de US$135 .

: el costo total será de . También seguirán disponibles servicios opcionales como el procesamiento acelerado por US$60 adicionales .

. El envío rápido del documento tendrá un cargo extra de US$23,36.

Los pagos podrán realizarse con tarjetas de crédito, débito y sistemas de pago sin contacto en el momento de la gestión presencial.

“El pasaporte no es solo un documento de viaje; es increíblemente valioso en el sentido de lo que significa. Es una fuente tremenda de orgullo para muchos de nosotros cuando viajamos al extranjero”, dijo Marco Rubio. “Hay mucha demanda por él; todo el mundo está pidiendo uno”, confirmó.