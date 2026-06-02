Encontraron un “túnel narco” que conecta México con California y Gavin Newsom reaccionó: “Salvando innumerables vidas”

El gobernador de California, Gavin Newsom, reaccionó al hallazgo de un narcotúnel subterráneo localizado en la frontera entre México y Estados Unidos y destacó el decomiso de 1000 kilogramos de cocaína vinculado al operativo. El mandatario aseguró que la droga incautada tiene un valor superior a US$45 millones.

Cómo es el túnel hallado entre Tijuana y San Diego

“La Fuerza de Tarea Contra las Drogas de California apoyó con orgullo el descubrimiento de este túnel ilegal entre San Diego y Tijuana, y ayudó a incautar 1000 kg de cocaína valorada en más de 45 millones de dólares”, escribió Newsom en su cuenta oficial en X.

El mensaje de Gavin Newsom tras el descubrimiento del túnel subterráneo en California X @CaGovernor

El gobernador agregó que las operaciones desarrolladas por el estado buscan reducir el impacto del narcotráfico en la región fronteriza. “Nuestras operaciones estatales están salvando innumerables vidas y protegiendo a nuestras comunidades”, sostuvo.

El mensaje de Newsom se produjo después de que la Fiscalía General de la República (FGR) de México informara el hallazgo de una excavación tipo túnel subterráneo en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Según el comunicado oficial de la FGR, la estructura tenía una longitud aproximada de 265 metros (869 pies) y una profundidad de 6,30 metros (20,6 pies). Además, contaba con sistemas de iluminación y ventilación, así como con un mecanismo electrónico deslizante que permitía mover objetos en ambos sentidos entre México y EE.UU.

Las autoridades mexicanas indicaron que el túnel fue localizado durante una investigación relacionada con presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y a la Ley General de Salud.

El hallazgo ocurrió tras un cateo realizado en una vivienda de la colonia Nueva Tijuana. Durante el operativo, los agentes aseguraron cartuchos, posible metanfetamina, marihuana, teléfonos celulares y diversa documentación.

De acuerdo con la FGR, las investigaciones apuntan a que el inmueble posiblemente era utilizado para actividades relacionadas con el tráfico de drogas y armas. La dependencia también señaló que el túnel probablemente conecta con una calle conocida de San Diego, California.

El operativo fue resultado de trabajos de inteligencia realizados por la Fiscalía General de la República FGR

El mensaje de Newsom se centró en el valor de la cocaína incautada

Newsom puso el foco de su mensaje en el impacto económico del operativo y en el trabajo de las fuerzas de seguridad que participaron en la investigación.

La FGR informó que el túnel tenía una longitud aproximada de 265 metros (869 pies) y una profundidad de 6,30 metros (20,6 pies). FGR

La cifra de más de US$45 millones mencionada por el gobernador corresponde al valor estimado de los 1.000 kilogramos de cocaína que fueron incautados con apoyo de fuerzas de California. Su mensaje llegó pocas horas después de que trascendieran los detalles del hallazgo del túnel.

El papel de la Guardia Nacional de California en el operativo

La Fuerza de Tarea Contra las Drogas de la Guardia Nacional de California participa regularmente en operativos destinados a detectar rutas utilizadas por organizaciones criminales para introducir drogas a EE.UU.

Las drogas halladas por la FGR en el túnel subterráneo que conectaba México y California FGR

Según manifestó Newsom en su mensaje, el organismo colaboró en la localización del túnel y en las tareas que derivaron en la incautación del cargamento de cocaína.

El hallazgo se produjo en una de las zonas fronterizas más transitadas entre ambos países. El área de Otay Mesa, en el sur del condado de San Diego, concentra buena parte del intercambio comercial entre EE.UU. y México y fue escenario de investigaciones relacionadas con otros túneles utilizados para el tráfico de drogas.

Mientras continúan las pesquisas de las autoridades mexicanas, el operativo ya fue presentado por funcionarios de ambos lados de la frontera como un golpe a las rutas utilizadas por organizaciones narcotraficantes en la región.