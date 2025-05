La dura declaración de Trump sobre Sheinbaum y los carteles del narcotráfico: qué dijo la presidenta de México

En una reciente declaración a bordo del Air Force One, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “le tiene tanto miedo a los carteles que no puede pensar con claridad”. Esta declaración resaltó luego de que se diera a conocer que Sheinbaum rechazó la presencia de tropas estadounidenses en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destaca la soberanía nacional como prioridad en su gobierno @claudia_shein vía Instagram

Donald Trump dice que Claudia Sheinbaum es “encantadora”, pero que “tiene demasiado miedo al narco”

Al usar el Air Force One como “podio” y contar con la presencia de medios como FOX News, Donald Trump confirmó que ofreció asistencia militar directa a México con el fin de enfrentar con “mayor eficacia” a los cárteles del narcotráfico. El mandatario de EE.UU. señaló además, que sería un honor ayudar en esa lucha.

No obstante, Donald Trump también confirmó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la presencia de militares estadounidenses en territorio mexicano. “Bueno, (Sheinbaum) le tiene tanto miedo a los cárteles que no puede avanzar (...) y creo que es una mujer encantadora, la presidenta es encantadora, pero tiene tanto miedo que no piensa con la claridad necesaria”, enfatizó Trump ante los medios.

En al menos dos ocasiones, Trump sugirió usar misiles guiados para destruir laboratorios de fentanilo en territorio mexicano (sin consultar previamente al gobierno de México) Manuel Balce Ceneta - AP

Con respecto a la propuesta de Trump, vale la pena recordar que desde su toma de protesta en enero pasado, firmó una orden ejecutiva que designaba a varios carteles mexicanos de la droga como Organizaciones Terroristas Extranjeras, otorgándoles el mismo estatus que grupos de la talla de ISIS y de Al-Qaeda.

Adicionalmente, Trump emitió en abril un memorandum presidencial que instruía al ejército estadounidense para asumir un papel más directo en la seguridad de la frontera sur. Esto incluye una represión más severa a los intentos de entrada ilegal desde la frontera con México.

En complemento, durante toda su campaña presidencial, Donald Trump también enfatizó que Estados Unidos registró en 2023 más de 74.000 muertes por sobredosis de fentanilo, y que, por lo tanto, era urgente erradicar toda ruta y operación del narcotráfico (con lo cual apuntaba específicamente a los cárteles mexicanos)

Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre las tropas estadounidenses en México

En la mañanera (rueda de prensa) de este 5 de mayo, la presidenta mexicana volvió a revisar los dichos de Donald Trump, y ante medios prefirió no seguir con las especulaciones ni declaraciones que pudieran generar un debate con el presidente estadounidense.

“Hay muy buena comunicación con Trump (...) A veces no estamos de acuerdo, pero ha habido respeto. Yo no quisiera que la comunicación entre el presidente Trump y su servidora, fuera a través de los medios. Es una comunicación fluida (...) Mejor lo dejamos ahí para que no haya debate a través de los medios. No vale la pena hacer un debate entre los medios de comunicación con el presidente de Estados Unidos”, señaló la presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina.

No es la primera vez que en su conferencia “Mañanera del Pueblo”, Claudia Sheinbaum reitera que, si bien está abierta a la colaboración y al intercambio de información con Estados Unidos para combatir al narcotráfico, no permitirá la presencia de tropas extranjeras en territorio mexicano.

Sheinbaum reclama continuamente a EE.UU. por el tráfico de armas hacia México Marco Ugarte - AP

Al colocar la soberanía mexicana como una prioridad de forma frecuente, Sheinbaum también insta a Estados Unidos a tomar medidas contra el tráfico ilegal de armas hacia México. Y es que, según un informe del Departamento de Justicia de EE.UU., el 74% de las armas utilizadas por los cárteles en México provienen de Estados Unidos.

“La idea de una intervención militar estadounidense en México no está en la mesa, ni en la silla, ni sobre el piso, ni sobre ningún lado”, declaró la presidenta Sheinbaum en una de sus conferencias matutinas frente a CNN en Español.

Perspectivas futuras sobre la relación bilateral entre Trump y Sheinbaum

Pese a que ambos mandatarios destacan su buena relación cada que son cuestionados al respecto por la prensa, su reciente confrontación en materia de cárteles mexicanos refleja las complejidades de la cooperación entre México y EE.UU.

Trump suele mencionar a los cárteles mexicanos en sus discursos para impulsar una agenda de “mano dura” (Photo by Greg Nash / POOL / AFP)

Por el momento, la relación bilaterial entre Trump y Sheinbaum, aunque permanece cordial, presenta tensiones significativas de cara al futuro. La disposición para ceder y colaborar será clave entre los mandatarios no sólo en temas de seguridad nacional, sino también en las vertientes económicas y de migración.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum también habló recientemente de una reforma constitucional para fortalecer la soberanía nacional en México, ello, en respuesta a las acciones que plantea constantemente el gobierno de Estados Unidos.