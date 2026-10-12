Donald Trump, sobre el bono de US$1000 para menores: “Es una oportunidad justa de alcanzar el sueño americano”

El presidente Donald Trump celebró el 7 de octubre la creación de casi 70 millones de cuentas Trump para niños en Estados Unidos, un programa que contempla un aporte inicial de 1000 dólares para los menores elegibles. Durante un acto en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que la iniciativa busca ofrecer a cada niño estadounidense una oportunidad justa de alcanzar el sueño americano y destacó que los fondos podrán utilizarse después de cumplir los 18 años.

¿Cómo funcionarán las cuentas Trump para los niños en Estados Unidos?

De acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca publicado el 7 de octubre, el gobierno federal completó el proceso de inscripción automática de los menores que reúnen las condiciones para participar en el programa.

La aplicación oficial ya permite gestionar las cuentas de inversión para menores Gobierno de Estados Unidos

Durante la presentación, Trump destacó el objetivo de la medida: “Hoy celebramos nuestro próximo paso histórico, y eso es realmente lo que es, para garantizar que todos los niños estadounidenses tengan una oportunidad justa de alcanzar el sueño americano”.

El mandatario recordó que el instrumento financiero fue incorporado a la legislación fiscal conocida como One Big Beautiful Bill, que firmó durante el verano de 2025 con el respaldo de los republicanos.

Al referirse a su funcionamiento, explicó que “el gobierno de Estados Unidos crea automáticamente una cuenta de inversión libre de impuestos para cada niño”, con recursos que podrán crecer a lo largo de su vida y utilizarse en su beneficio después de alcanzar la mayoría de edad.

Más de 60 millones de cuentas Trump se crearon automáticamente

El sistema asigna un instrumento de inversión individual a cada menor de 18 años que tenga un número válido de Seguro Social. De los casi 70 millones de registros existentes, más de 60 millones se habilitaron mediante este mecanismo.

Sin embargo, la creación automática de una cuenta no implica que todos los menores reciban los US$1000 del gobierno federal. Según el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), el aporte único está destinado a niños ciudadanos estadounidenses nacidos entre el 1° de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Por otro lado, la administración también presentó un balance de los fondos depositados desde el lanzamiento del programa, el 4 de julio.

Más de US$4500 millones: capital total depositado.

US$1300 millones: contribuciones iniciales federales de US$1000.

Más de US$600 millones: transferencias efectuadas por familiares y amigos.

US$2600 millones: donaciones de origen filantrópico.

Las cifras oficiales también muestran que aproximadamente el 80% de las cuentas está vinculado a hogares con ingresos anuales inferiores a US$200 mil, según las estimaciones difundidas por el gobierno.

¿Qué deben hacer los padres para recibir los US$1000?

Aunque los registros ya fueron creados, los responsables legales deben completar un trámite para comenzar a administrar los fondos. El procedimiento consiste en reclamar la cuenta del menor mediante la aplicación Trump Accounts App.

Esta gestión permite a los padres o tutores acceder al instrumento financiero y habilitar contribuciones de terceros. La activación también posibilita recibir el aporte federal único de US$1000, siempre que el beneficiario cumpla con los requisitos específicos del programa. El capital se incorpora directamente a la inversión del niño y no se entrega como un pago en efectivo a sus representantes.

Los límites de aportes para familiares, empleadores y filántropos

Además del depósito gubernamental, el esquema permite que otros participantes contribuyan al crecimiento de los ahorros. Las condiciones anunciadas establecen los siguientes montos:

Familiares y amigos: pueden depositar hasta US$5000 por año.

Empleadores: tienen permitido aportar hasta US$2500 anuales, dentro del límite general de US$5000.

Filántropos: pueden financiar cuentas de menores que cumplan determinados criterios, mediante transferencias automáticas.

La administración informó que más de 70 empresas ya asumieron compromisos de contribución para los hijos de sus trabajadores. Entre los aportantes privados figuran Michael y Susan Dell, junto con Brad Gerstner, cuyas donaciones contribuyeron al financiamiento de millones de cuentas.

El nuevo sistema permite generar ahorros mediante inversiones con ventajas fiscales whitehouse.gov

¿Cuánto dinero podrían acumular los niños al llegar a la jubilación?

La Casa Blanca presentó una estimación sobre el crecimiento que podrían experimentar los recursos invertidos durante períodos prolongados. Según esa proyección, un saldo de unos pocos miles de dólares durante la etapa escolar podría transformarse en aproximadamente US$500.000 al momento de la jubilación.

El gobierno también vinculó la iniciativa con el aprendizaje de conceptos financieros, como el ahorro, las inversiones, el crecimiento compuesto y la diversificación.

Estas herramientas forman parte del diseño de las cuentas con ventajas fiscales incluidas en la legislación de recortes tributarios para familias trabajadoras. La administración señaló que todos los legisladores demócratas votaron en contra de esa normativa.

Con el proceso de inscripción automática finalizado, la siguiente etapa corresponde a los padres y tutores, quienes deben reclamar los registros mediante la plataforma habilitada.