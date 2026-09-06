Donald Trump, sobre México: “No tiene nada que EE.UU. realmente necesite, salvo tamales picantes y tomates”

El presidente de EE.UU. Donald Trump afirmó que México no tiene nada que Estados Unidos “realmente necesite”, salvo “tamales picantes, tomates y un par de cosas”, al defender su crítica al déficit comercial bilateral desde el Despacho Oval.

El presidente sostuvo que Washington podría dejar de comerciar con su vecino del sur “con una sola firma”, aunque aclaró que no busca hacerlo por la relación que mantiene con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum .

. Sus dichos ocurren mientras ambos gobiernos negocian la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para 2026.

La empresa automotriz anunció que trasladará "parte de su producción" desde Baja California a Texas, tras el anuncio de EE.UU. sobre el T-MEC Imagen Ilustrativa generada con IA

Qué dijo Trump sobre México y el déficit comercial

“Si dejara de comerciar con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con una sola firma”, dijo Trump ante periodistas, según la transcripción difundida por Infobae. El mandatario cifró en US$195.000 millones anuales la pérdida estadounidense vinculada al intercambio con México y agregó: “Ellos no tienen nada que nosotros realmente necesitemos”.

La estimación presidencial se aproxima, aunque no coincide de forma exacta, con el saldo oficial de bienes. La Oficina de Análisis Económico y el Censo de Estados Unidos registraron un déficit comercial de bienes con México de US$196.900 millones durante 2025.

Ese número mide que las importaciones desde México superaron a las exportaciones estadounidenses hacia ese país, pero no equivale por sí solo a una pérdida económica directa.

Trump también indicó que no pretende interrumpir el comercio con México

“No quiero hacer eso porque nos llevamos muy bien con la presidenta”, expresó sobre Sheinbaum, a quien dijo respetar. La declaración combinó una crítica al déficit con una señal política de continuidad de la relación bilateral.

¿Qué compra Estados Unidos a México además de tomates?

La descripción de Trump omite el peso de las cadenas industriales entre ambos países. México fue en 2025 el principal socio comercial de Estados Unidos en bienes y servicios, con un intercambio total de US$976.100 millones, de acuerdo con un informe actualizado del Congressional Research Service, la entidad técnica no partidista que asesora al Congreso.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el lunes 22 de junio de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte) Marco Ugarte - AP

Solo en comercio de bienes, el intercambio alcanzó US$872.800 millones. Estados Unidos importó desde México US$534.800 millones, mientras que exportó US$337.900 millones al país vecino.

México también se ubicó como el principal proveedor de importaciones de bienes para el mercado estadounidense, por delante de China y Canadá.

Los principales productos que ingresaron a Estados Unidos desde México no fueron alimentos. La lista incluyó equipos informáticos por US$90.800 millones, vehículos por US$84.400 millones, autopartes por US$67.300 millones, equipos eléctricos por US$30.000 millones e instrumentos médicos por US$14.700 millones.

Los tomates y otros productos agrícolas tienen presencia en supermercados estadounidenses, especialmente en estados fronterizos y durante determinadas temporadas, pero representan una fracción de una relación comercial dominada por manufacturas y componentes industriales.

Archivo - La trabajadora Mary Skinner inspecciona la parte trasera de un Chevrolet Cruze de General Motors en Jamestown Industries en Youngstown, Ohio, el 28 de noviembre de 2018. Aunque el impacto del T-MEC ha sido leve, ha ayudado a los trabajadores y los principales beneficiarios han sido en México. (AP Foto/Tony Dejak, Archivo)

El vínculo tiene además un rasgo relevante para trabajadores y consumidores hispanos en Estados Unidos: un vehículo ensamblado en territorio estadounidense puede incorporar miles de piezas fabricadas en distintos estados y en plantas mexicanas. Esa integración productiva se consolidó con el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte y continuó bajo el T-MEC.

Qué puede cambiar con la revisión del T-MEC

El T-MEC reemplazó al TLCAN el 1 de julio de 2020 y establece una revisión conjunta a los seis años de su entrada en vigor. Estados Unidos y México tenían previsto iniciar negociaciones bilaterales en mayo de 2026, luego de reuniones técnicas durante la primavera, según el informe del CRS.

Claudia Sheinbaum sobre el T-MEC

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.