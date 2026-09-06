Donald Trump, sobre México: “No tiene nada que EE.UU. realmente necesite, salvo tamales picantes y tomates”
El presidente afirmó desde el Despacho Oval que Estados Unidos podría dejar de comerciar con México
- 4 minutos de lectura'
El presidente de EE.UU. Donald Trump afirmó que México no tiene nada que Estados Unidos “realmente necesite”, salvo “tamales picantes, tomates y un par de cosas”, al defender su crítica al déficit comercial bilateral desde el Despacho Oval.
- El presidente sostuvo que Washington podría dejar de comerciar con su vecino del sur “con una sola firma”, aunque aclaró que no busca hacerlo por la relación que mantiene con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
- Sus dichos ocurren mientras ambos gobiernos negocian la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para 2026.
Qué dijo Trump sobre México y el déficit comercial
“Si dejara de comerciar con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con una sola firma”, dijo Trump ante periodistas, según la transcripción difundida por Infobae. El mandatario cifró en US$195.000 millones anuales la pérdida estadounidense vinculada al intercambio con México y agregó: “Ellos no tienen nada que nosotros realmente necesitemos”.
La estimación presidencial se aproxima, aunque no coincide de forma exacta, con el saldo oficial de bienes. La Oficina de Análisis Económico y el Censo de Estados Unidos registraron un déficit comercial de bienes con México de US$196.900 millones durante 2025.
Ese número mide que las importaciones desde México superaron a las exportaciones estadounidenses hacia ese país, pero no equivale por sí solo a una pérdida económica directa.
Trump también indicó que no pretende interrumpir el comercio con México
“No quiero hacer eso porque nos llevamos muy bien con la presidenta”, expresó sobre Sheinbaum, a quien dijo respetar. La declaración combinó una crítica al déficit con una señal política de continuidad de la relación bilateral.
¿Qué compra Estados Unidos a México además de tomates?
La descripción de Trump omite el peso de las cadenas industriales entre ambos países. México fue en 2025 el principal socio comercial de Estados Unidos en bienes y servicios, con un intercambio total de US$976.100 millones, de acuerdo con un informe actualizado del Congressional Research Service, la entidad técnica no partidista que asesora al Congreso.
- Solo en comercio de bienes, el intercambio alcanzó US$872.800 millones. Estados Unidos importó desde México US$534.800 millones, mientras que exportó US$337.900 millones al país vecino.
- México también se ubicó como el principal proveedor de importaciones de bienes para el mercado estadounidense, por delante de China y Canadá.
Los principales productos que ingresaron a Estados Unidos desde México no fueron alimentos. La lista incluyó equipos informáticos por US$90.800 millones, vehículos por US$84.400 millones, autopartes por US$67.300 millones, equipos eléctricos por US$30.000 millones e instrumentos médicos por US$14.700 millones.
Los tomates y otros productos agrícolas tienen presencia en supermercados estadounidenses, especialmente en estados fronterizos y durante determinadas temporadas, pero representan una fracción de una relación comercial dominada por manufacturas y componentes industriales.
El vínculo tiene además un rasgo relevante para trabajadores y consumidores hispanos en Estados Unidos: un vehículo ensamblado en territorio estadounidense puede incorporar miles de piezas fabricadas en distintos estados y en plantas mexicanas. Esa integración productiva se consolidó con el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte y continuó bajo el T-MEC.
Qué puede cambiar con la revisión del T-MEC
El T-MEC reemplazó al TLCAN el 1 de julio de 2020 y establece una revisión conjunta a los seis años de su entrada en vigor. Estados Unidos y México tenían previsto iniciar negociaciones bilaterales en mayo de 2026, luego de reuniones técnicas durante la primavera, según el informe del CRS.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
- 1
- 2
El espectacular doble adelantamiento de Colapinto tras el despiste en el Gran Premio de Monza
- 3
La reconversión de un ícono del Bajo de San Isidro: de boliche cuestionado a salón de juegos infantiles
- 4
Arsenal le ganó a Chelsea: Dibu Martínez atajó casi todo y Havertz hizo una asistencia sin tocar la pelota