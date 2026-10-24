Elecciones en Estados Unidos: cómo van las midterms 2026 y qué dicen las encuestas sobre Trump en USA

Encuestas recientes reflejan las tendencias para las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos. Las mediciones muestran la intención de voto dirigida en su mayoría al Partido Demócrata por sobre el Partido Republicano para el Congreso federal.

Predominio demócrata en las diez encuestas más recientes para el Congreso

El Partido Demócrata mantiene la ventaja en los diez estudios de voto genérico registrados hasta el 21 de octubre. La diferencia a favor de las candidaturas demócratas oscila entre 5 y 12 puntos porcentuales sobre los postulantes republicanos.

La diferencia a favor de las candidaturas demócratas oscila entre 5 y 12 puntos porcentuales sobre los postulantes republicanos Facebook Mikie Sherrill

Las empresas encuestadoras confirman esta preferencia opositora en los diez sondeos más recientes recopilados por The New York Times. La lista completa:

Nombre de la encuesta Fecha de realización Porcentaje de cada partido ActiVote 15 - 21 de octubre Demócratas 54%, republicanos 46% The New York Times/Siena University 12 - 19 de octubre Demócratas 52%, republicanos 41% Verasight 13 - 19 de octubre Demócratas 54%, republicanos 42% Echelon Insights 15 - 19 de octubre Demócratas 50%, republicanos 45% Ipsos (Reuters) 16 - 19 de octubre Demócratas 47%, republicanos 35% Morning Consult 12 - 18 de octubre Demócratas 50%, republicanos 43% CNN/SSRS 15 - 18 de octubre Demócratas 49%, republicanos 39% ActiVote 4 - 14 de octubre Demócratas 53%, republicanos 47% RMG Research 5 - 13 de octubre Demócratas 54%, republicanos 43% Ipsos (ABC News/The Washington Post) 9 - 13 de octubre Demócratas 52%, republicanos 44%

Qué dice otra encuesta sobre la imagen de Donald Trump

Una encuesta de The Economist y YouGov, realizada del 10 al 12 de octubre de 2026 sobre 1403 votantes registrados, revela un 38% de aprobación para la gestión de Donald Trump como presidente frente a un 61% de desaprobación. Dentro del rechazo, un 51% declara una desaprobación firme hacia su desempeño.

Respecto a la evolución de su imagen durante el segundo mandato, un 57% de los consultados indica que su opinión sobre Trump empeoró, mientras que solo un 18% señala una mejora. Además, un 49% anticipa que la historia recordará su paso por la presidencia como un desempeño deficiente.

La gestión actual del presidente Donald Trump llega al 61% de desaprobación Jose Luis Magana - FR159526 AP

En la evaluación por áreas de gobierno, la inflación registra el nivel más alto de rechazo, con un 67% de desaprobación frente a un 28% de respaldo. La gestión en materia de Irán obtiene un 61% de desaprobación, la salud un 59%, los derechos civiles un 55% y la inmigración un 54%.

En cuanto a la percepción de su perfil, un 66% de los electores afirma que el mandatario divide al país y un 60% sostiene que utiliza la presidencia para beneficio personal. De igual modo, un 51% considera que posee una edad excesiva para ejercer el cargo.

Desglose por espectro político y grupos demográficos en la encuesta de ActiVote

La investigación más reciente de ActiVote sobre mil votantes probables muestra diferencias según la ideología política y la zona geográfica. El electorado de izquierda respalda a los demócratas con el 100%, mientras la derecha apoya a los republicanos con el 97%.

En el centro político, los demócratas obtienen un 54% de respaldo frente al 46% de los republicanos. Asimismo, la oposición lidera en las áreas urbanas con un 63% y en las zonas suburbanas con un 55%.

Los votantes rurales prefieren al Partido Republicano con un 56% frente a un 44% para la bancada demócrata. Por edades, los electores de 18 a 29 años otorgan un 66% de apoyo a los demócratas.

Trump dice que la guerra con Irán podría terminar tras las elecciones de medio término

En contraste, el grupo de 65 años o más respalda a los republicanos con un 52% frente a un 48% para la bancada demócrata. Entre las mujeres, la opción demócrata alcanza un 60% de apoyo, mientras los hombres favorecen a los republicanos con un 53%.

En el segmento étnico, la población afroamericana respalda al Partido Demócrata con un 79%. Los electores hispanos prefieren a la representación republicana con un 52%, mientras los votantes blancos registran un empate del 50% entre ambas opciones.