Midterms 2026: los demócratas llevan la ventaja entre los latinos y desafían a los republicanos, según una encuesta

A pocas semanas de las elecciones de medio término, conocidas como midterms 2026, en Estados Unidos, los demócratas registran una ventaja sobre los republicanos entre los votantes latinos, de acuerdo con una encuesta publicada el 8 de octubre. El relevamiento muestra diferencias en las preferencias políticas de los ciudadanos registrados para votar, tanto a nivel nacional como entre distintos grupos de la población.

Midterms 2026: cómo se distribuye el voto latino entre demócratas y republicanos

De acuerdo con el informe del Pew Research Center, uno de cada cuatro electores hispanos elegiría a otro candidato o todavía no tiene definida su preferencia. El relevamiento, realizado entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, muestra una diferencia respecto de las elecciones presidenciales de 2024, cuando este grupo se encontraba prácticamente dividido entre ambas fuerzas políticas.

El 44% del padrón respalda al partido azul, frente al 36% que apoya al partido rojo Magnific

Sin embargo, durante las elecciones legislativas y presidenciales de las últimas dos décadas, los ciudadanos de origen latino respaldaron mayoritariamente al Partido Demócrata, con diferencias considerables frente a sus adversarios.

La ventaja demócrata a nivel nacional y las diferencias entre grupos étnicos

En el conjunto de los votantes registrados, el 44% prefiere a los candidatos demócratas, mientras que el 36% se inclina por los republicanos. La diferencia alcanza los ocho puntos porcentuales, con aproximadamente dos de cada 10 personas que consideran otras opciones o permanecen indecisas. Las preferencias también varían según el origen racial y étnico:

Votantes blancos: el 44% respalda a los republicanos y el 37% a los demócratas.

el 44% respalda a los republicanos y el 37% a los demócratas. Votantes negros: siete de cada 10 apoyan al Partido Demócrata, frente al 7% que elige al Republicano.

siete de cada 10 apoyan al Partido Demócrata, frente al 7% que elige al Republicano. Votantes asiáticos: el 56% se inclina por los demócratas y el 16% por los republicanos. Otro 27% optaría por una alternativa o todavía no decidió.

La promesa de Trump si los republicanos ganan las elecciones de medio término

En el caso de los electores asiáticos, las estimaciones representan únicamente a quienes hablan inglés. Para las categorías de blancos, negros y asiáticos, el estudio considera a personas que se identifican con una sola raza y no son hispanas. La categoría latina incluye a personas de cualquier raza.

Qué diferencias existen según la edad y el género de los votantes

El sondeo también identifica variaciones en las preferencias electorales de hombres y mujeres. Entre los varones existe una paridad del 42% para cada partido, mientras que las mujeres favorecen a los demócratas por 45% frente al 31% de los republicanos.Por edades, los resultados presentan el siguiente panorama:

Grupo de edad Demócratas Republicanos 18 a 29 años 51% 23% 30 a 49 años 43% 31% 50 a 64 años 39% 45% 65 años o más 44% 41%

Entre los ciudadanos de 18 a 29 años, aproximadamente una cuarta parte permanece indecisa o considera otras candidaturas. Esa proporción alcanza el 26% entre quienes tienen entre 30 y 49 años.

El nivel educativo y la identificación partidaria en las elecciones legislativas

Las personas con estudios universitarios completos presentan una mayor inclinación hacia los candidatos demócratas. Entre quienes poseen un título de posgrado, el apoyo alcanza el 58%, frente al 30% que respalda a los republicanos.

La diferencia se reduce entre los graduados universitarios sin estudios de posgrado, con una distribución del 48% y el 33%, respectivamente. Entre quienes cursaron estudios superiores sin obtener una licenciatura, las preferencias son del 42% para los demócratas y del 38% para los republicanos. En cambio, entre las personas que no asistieron a la universidad, estos últimos registran el 39%, frente al 35% de sus adversarios.

Las personas de 50 a 64 años son el único segmento etario con mayor respaldo al partido rojo Freepik

La identificación política también marca diferencias. El 82% de los demócratas y los independientes afines respalda a candidatos de ese partido, mientras que el 2% optaría por los republicanos. Cerca del 15% elegiría otra alternativa o todavía no tiene una posición definida.

Entre los republicanos y sus simpatizantes independientes, el 73% apoya a los postulantes de su fuerza y el 6% a los demócratas. Aproximadamente dos de cada 10 consideran otras opciones o permanecen indecisos.