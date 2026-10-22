Es oficial: El IRS busca aliados y voluntarios para apoyar servicios gratuitos de taxes en EE.UU.

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) busca voluntarios y entidades comunitarias para ampliar la cobertura de sus servicios gratuitos de preparación de declaraciones fiscales durante la próxima temporada tributaria. La convocatoria está dirigida tanto a personas interesadas en colaborar como a organizaciones que quieran participar en la atención de los contribuyentes.

Cómo funciona la búsqueda de voluntarios por parte del IRS

La iniciativa comprende dos programas: la Asistencia Voluntaria a los Contribuyentes (VITA, por sus siglas en inglés), destinado a personas con ingresos bajos o moderados y otros grupos que necesitan asistencia, y el Asesoramiento Tributario para Ancianos (TCE, por sus siglas en inglés), enfocado principalmente en contribuyentes de 60 años o más. Ambos ofrecen orientación para completar y presentar declaraciones de impuestos sin costo.

Estas iniciativas dependen de la colaboración de socios comunitarios y voluntarios locales que ofrecen su tiempo sin necesidad de contar con experiencia previa obligatoria Freepik

“Los voluntarios y los socios comunitarios brindan una asistencia esencial para ayudar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias”, dijo el director ejecutivo del IRS, Frank J. Bisignano, en un comunicado. “Al dedicar su tiempo, experiencia y apoyo local, ayudan a ampliar el acceso a servicios gratuitos, además de fortalecer la atención al contribuyente en comunidades de todo el país”, agregó.

Durante 2026, más de 84.500 voluntarios colaboraron en la presentación de casi 2,9 millones de declaraciones gratuitas. Según la información difundida por el organismo, cerca de 9000 centros de atención funcionaron con el apoyo de instituciones educativas, entidades financieras, organizaciones sin fines de lucro y grupos religiosos.

Quiénes pueden recibir asistencia gratuita del IRS

El programa VITA está orientado, en general, a contribuyentes con ingresos anuales de hasta US$70.244, personas con discapacidades y quienes tienen un dominio limitado del inglés. También contempla la atención de residentes de comunidades rurales y sectores con acceso restringido a estos servicios.

Por su parte, el TCE brinda asistencia a personas de 60 años o más, en particular cuando necesitan resolver cuestiones tributarias relacionadas con pensiones, jubilaciones y otros ingresos correspondientes al retiro.

La asistencia se presta en centros habilitados y, según la organización participante, puede incluir alternativas virtuales. La elegibilidad depende de las condiciones de cada programa y de las características de la declaración que debe presentar el contribuyente.

El IRS busca activamente socios comunitarios y voluntarios para respaldar sus servicios gratuitos de preparación de impuestos en todo Estados Unidos Freepik - Freepik

Qué tareas pueden realizar los voluntarios de VITA y TCE

El IRS ofrece capacitación sin costo para quienes quieran sumarse, por lo que no exige experiencia previa para comenzar. Las funciones disponibles varían según los conocimientos, la disponibilidad y los intereses de cada participante.

Entre las opciones se encuentran:

Los puestos de recepción y orientación , que permiten verificar que las personas tengan la documentación necesaria e identificar qué tipo de ayuda necesitan.

, que permiten verificar que las personas tengan la documentación necesaria e identificar qué tipo de ayuda necesitan. Las vacantes de intérprete para facilitar la comunicación con contribuyentes que no dominan el inglés.

para facilitar la comunicación con contribuyentes que no dominan el inglés. El soporte informático para asistir a los usuarios con los equipos y programas o colaborar en la difusión de los centros de atención.

Asimismo, existen tareas de coordinación para organizar los horarios, administrar materiales y distribuir las actividades del personal voluntario. Estas funciones no siempre requieren certificación en materia tributaria.

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Cómo inscribirse para colaborar con el IRS

Las personas interesadas deben completar el formulario de inscripción para voluntarios y socios de VITA/TCE. El período principal de reclutamiento se desarrolla entre octubre y enero.

De acuerdo con el procedimiento informado, después de enviar los datos, los aspirantes reciben una invitación a una orientación virtual y referencias de centros locales. El plazo estimado para ese contacto es de aproximadamente 14 días.

Luego, pueden acceder a cursos en línea mediante la plataforma Link & Learn Taxes o a instancias de capacitación presencial, según el puesto elegido.

Una vez completada la formación y obtenida la certificación cuando corresponda, los participantes pueden incorporarse a un centro. Los horarios dependen de cada sede e incluyen, en algunos casos, turnos nocturnos, fines de semana y modalidades virtuales.

Cómo pueden participar las organizaciones comunitarias

Las escuelas, iglesias, entidades financieras y organizaciones sin fines de lucro también pueden presentar su solicitud para patrocinar un centro VITA/TCE o proporcionar un espacio para su funcionamiento.

Tras recibir la inscripción, un representante del IRS se comunica con la institución para revisar los requisitos y coordinar la puesta en marcha de la colaboración. La agencia facilita herramientas para preparar declaraciones, materiales de capacitación y orientación para organizar el reclutamiento de voluntarios.