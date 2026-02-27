Alivio del IRS: cómo los adultos mayores pueden reclamar la nueva deducción de hasta US$12.000 en sus impuestos

La temporada fiscal en Estados Unidos llega este año con una novedad que podría representar un alivio significativo para millones de contribuyentes mayores de 65 años. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) confirmó la implementación de una nueva deducción destinada exclusivamente a adultos mayores.

La nueva deducción pensada para contribuyentes mayores

Según informó el IRS, la temporada de presentación de impuestos correspondiente a 2026 incorpora cambios relevantes dirigidos específicamente a personas de 65 años o más. Entre ellos, se destaca una deducción mejorada para adultos mayores que se suma a los beneficios fiscales ya existentes bajo la legislación actual.

En el caso de matrimonios que presentan su declaración de forma conjunta, si ambos cónyuges han cumplido los 65 años antes del cierre del año fiscal, el beneficio total puede alcanzar una deducción de US$12.000 Patrick Semansky - AP

Este nuevo incentivo fiscal surge como parte de la denominada Ley One Big Beautiful Bill y estará vigente de manera temporal para los años fiscales comprendidos entre 2025 y 2028.

La medida permite que los contribuyentes elegibles reclamen una deducción adicional de hasta US$6000 por persona. En el caso de matrimonios que presentan su declaración conjunta y en los que ambos cónyuges cumplen con los requisitos de edad, el monto puede alcanzar los US$12.000.

El organismo federal explicó que para acceder al beneficio el contribuyente debe haber cumplido 65 años antes o durante el último día del año fiscal correspondiente. Además, la deducción puede aplicarse tanto a quienes utilizan la estándar como a aquellos que optan por detallar sus gastos, lo que amplía así el universo de beneficiarios potenciales.

Límites de ingresos y reducción progresiva del beneficio para adultos mayores

El IRS también aclaró que la deducción no se aplica de forma ilimitada, ya que comienza a reducirse cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera determinados niveles. En concreto, el beneficio empieza a disminuir para contribuyentes individuales con ingresos superiores a US$75.000 y para parejas casadas que presentan conjuntamente con ingresos mayores a US$150 mil.

El alivio fiscal está sujeto a una reducción progresiva (phase-out) que comienza cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera los US$75.000 para individuos y los US$150.000 para parejas casadas Jon Elswick - AP

Este mecanismo de reducción gradual busca concentrar el alivio fiscal en jubilados y adultos mayores con ingresos bajos o moderados. A medida que el nivel de ingresos aumenta, el monto deducible se reduce progresivamente hasta desaparecer.

Las autoridades fiscales remarcaron que esta nueva deducción se suma —y no reemplaza— a la deducción adicional que ya reciben los contribuyentes mayores bajo las normas vigentes, lo que puede traducirse en una reducción considerable del ingreso sujeto a impuestos.

De acuerdo con un análisis difundido por Reuters, la aprobación de la Ley Tributaria de 2025 generó una fuerte confusión entre jubilados y beneficiarios del Seguro Social, muchos de los cuales interpretaron erróneamente que las prestaciones habían quedado exentas del impuesto federal sobre la renta.

Sin embargo, especialistas en normativa tributaria subrayaron que la legislación no modificó las reglas que determinan cómo se gravan los beneficios del Seguro Social. La tributación aún depende del llamado ingreso provisional del contribuyente, que combina el ingreso bruto ajustado, los intereses exentos de impuestos y la mitad de las prestaciones recibidas.

Programas gratuitos para ayudar a presentar la declaración

El IRS recordó que existen múltiples recursos gratuitos destinados a asistir a adultos mayores durante la presentación de sus declaraciones federales. Entre ellos, se encuentran los programas Volunteer Income Tax Assistance (VITA) y Tax Counseling for the Elderly (TCE), diseñados para contribuyentes de ingresos bajos o moderados y para personas mayores de 60 años.

Los adultos mayores de bajos o moderados ingresos pueden acceder a los programas Volunteer Income Tax Assistance (VITA) y Tax Counseling for the Elderly (TCE) para recibir ayuda profesional sin costo Susan Walsh� - AP�

Estos servicios ofrecen ayuda sin costo para preparar y presentar declaraciones, lo que permite que quienes no cuentan con asesoramiento profesional puedan acceder correctamente a deducciones y créditos disponibles.

A su vez, la AARP Foundation Tax-Aide mantiene miles de centros de asistencia temporal en bibliotecas, centros comunitarios, bancos y espacios destinados a adultos mayores durante la temporada fiscal, ampliando las opciones de apoyo presencial.